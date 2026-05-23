 ‘జెన్ జెడ్’ మంత్రం.. ‘హార్ట్‌ఫుల్‌నెస్’ ధ్యానం | meditation is becoming a daily habit for working professionals | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘జెన్ జెడ్’ మంత్రం.. ‘హార్ట్‌ఫుల్‌నెస్’ ధ్యానం

May 23 2026 7:57 AM | Updated on May 23 2026 8:01 AM

meditation is becoming a daily habit for working professionals

నిరంతరం నోటిఫికేషన్ల మోత, ల్యాప్‌టాప్ స్క్రీన్‌ల ముందు గడపడం, డెడ్‌లైన్ల భయం... వెరసి నేటి కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో ‘బర్న్‌అవుట్’ (తీవ్ర అలసట) అనేది ఒక పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో మానసిక ప్రశాంతతను కోల్పోతున్న ఐటీ, కార్పొరేట్ ఉద్యోగులు, ముఖ్యంగా నేటితరం ‘జెన్ జెడ్’ యువత ఒత్తిడిని జయించడానికి ఒక సరికొత్త అస్త్రాన్ని ఎంచుకున్నారు. అదే ‘హార్ట్‌ఫుల్‌నెస్ ధ్యానం’

హార్ట్‌పుల్‌నెస్ మెడిటేషన్ అంటే..
హార్ట్‌పుల్‌నెస్‌ మెడిటేషన్‌ అనేది రాజా యోగా పద్ధతిపై ఆధారపడిన ఒక ఆధునిక, సరళమైన ధ్యాన ప్రక్రియ. ఈ పద్ధతిలో ధ్యానం చేసేటప్పుడు కేవలం హృదయం పైనే దృష్టి కేంద్రీకరిస్తారు. హృదయంలో ఒక దైవిక కాంతి ఉందనే భావనతో (ఉద్దేశ్యంతో) కళ్లు మూసుకుని ప్రశాంతంగా కూర్చోవడమే దీని ప్రాథమిక విధానం. ఈ ధ్యానంతో మనస్సులోని చంచలత్వం తగ్గి, ఒత్తిడి దూరమవుతుంది. ఇది ఎటువంటి మంత్రాలు లేదా కఠినమైన నియమాలు లేని, హృదయపూర్వక అంతర్గత ప్రశాంతతను, ఆత్మపరిశీలనను పెంపొందించే ఒక ఆచరణాత్మకమైన ధ్యాన మార్గం

ఆధునిక జీవనశైలి - అలసిపోతున్న మెదడు
సోషల్ మీడియాలో నిరంతరం గడపడం (డూమ్‌స్క్రోలింగ్), ఒకేసారి పలు పనులు (మల్టీ టాస్కింగ్) చేయడం వల్ల మన నాడీ వ్యవస్థ ఎప్పుడూ తీవ్రమైన అలర్ట్‌ మోడ్‌లో ఉంటోంది. దీనివల్ల మనసుకి కావలసినంత విశ్రాంతి దొరకడం లేదు. ఈ రకమైన తీవ్ర మానసిక ఆందోళనలను, ఒత్తిడి కలిగించే ఆలోచనా సరళిని మొదటి దశలోనే గుర్తించి నియంత్రించడానికి హార్ట్‌ఫుల్‌నెస్ ధ్యానం అద్భుతంగా సహాయపడుతుందని మానసిక ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

‘జెన్ జెడ్’ మంత్రం.. ఒత్తిడిపై విజయం
గతంలో ధ్యానం అంటే ఏదో కఠినమైన ప్రక్రియగా లేదా వయసు పైబడిన వారు చేసే సాధనగా భావించేవారు. కానీ నేటి డిజిటల్ యుగంలో నిమిషం తీరిక లేని యువ ఉద్యోగులు దీనిని ఒక అద్భుతమైన లైఫ్‌స్టైల్ ట్రెండ్‌గా మార్చేశారు. కేవలం మెదడును నియంత్రించడం కాకుండా, హృదయంపై ధ్యాస ఉంచి, మనసును అంతర్గత ప్రశాంతత వైపు మళ్లించడమే ఈ సరికొత్త ‘జెన్ జెడ్ మంత్రం’లోని ప్రత్యేకత.

ధ్యానంతో భావోద్వేగాల నియంత్రణ
ఒత్తిడితో కూడిన పరిస్థితుల్లో కుంగిపోకుండా, మనసును స్థిమితంగా ఉంచుకోవడానికి హృదయపూర్వక ధ్యాన పద్ధతి ఒక శక్తివంతమైన సాధనం. రోజుకు కేవలం కొన్ని నిమిషాల పాటు ఫోన్‌లకు దూరంగా, గుండె నిండా ప్రశాంతతను నింపుకునే ఈ ప్రక్రియ, శరీరంలో ఒత్తిడిని కలిగించే హార్మోన్లను అదుపు చేస్తుంది. ఫలితంగా పనిలో ఏకాగ్రత పెరగడమే కాకుండా, రాత్రి పూట నిద్ర నాణ్యత కూడా అద్భుతంగా మెరుగుపడుతుంది.

నిత్య జీవితంలో చిన్న చిన్న మార్పులు
ఈ బిజీ లైఫ్‌లో ఒత్తిడిని జయించడానికి నిపుణులు కొన్ని సాధారణ ఆచరణీయ పద్ధతులను సూచిస్తున్నారు. ఉదయం నిద్ర లేవగానే ఫోన్‌లకు దూరంగా ఉండటం, గైడెడ్ మెడిటేషన్ పాడ్‌కాస్ట్‌ల సహాయం తీసుకోవడం, మైండ్‌ఫుల్ వాకింగ్ చేయడం వంటివి దినచర్యలో భాగం చేసుకోవాలి. ఇవి కేవలం ఆఫీస్ ఉత్పాదకతను పెంచడమే కాకుండా, వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ నిజమైన సంతోషాన్ని ఇస్తాయి.

కార్పొరేట్ రంగంలో వెల్‌నెస్ సంస్కృతి
ఇప్పుడు కార్యాలయాల్లో కూడా ఈ సరికొత్త మెడిటేషన్ సంస్కృతికి ప్రాధాన్యత రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ప్రముఖ కంపెనీలు తమ ఉద్యోగుల మానసిక శ్రేయస్సు కోసం ప్రత్యేకంగా వెల్‌నెస్ బ్రేక్‌లను, ధ్యాన సెషన్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. నిరంతరం ఆన్‌లైన్‌లో ఉండే ప్రపంచంలో భావోద్వేగ భారాన్ని తగ్గించుకుని, పని-జీవిత సమతుల్యతను సాధించడానికి జెన్ జెడ్ యువతకు ఈ ‘హార్ట్‌ఫుల్‌నెస్’ ఒక సంజీవనిలా మారిందని చెప్పవచ్చు. 

ఇది కూడా చదవండి: ‘బిహార్‌’ దెబ్బ: బంగ్లా వీడి ఆశ్రమానికి ప్రశాంత్ కిశోర్

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కాన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌ : నీలిరంగు గౌనులో దేవకన్యలా ఐశ్వర్యా రాయ్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

ఎస్ఆర్‌హెచ్ వ‌ర్సెస్ ఆర్సీబీ.. చిందేసిన ఉప్ప‌ల్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

కామాఖ్య దేవాలయ దర్శనంలో శ్రీముఖి (ఫొటోలు)
photo 4

అక్కినేని కోడలు శోభిత కొత్త లుక్ (ఫొటోలు)
photo 5

మృణాల్ ఠాకుర్ దేశీ గ్లామర్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Strong Reaction On Kakarla Venkata Rami Reddy Dismiss 1
Video_icon

కాకర్ల వెంకట్రామిరెడ్డి ఉద్యోగం తొలగింపు.. జగన్ సంచలన రియాక్షన్
ACB Officers Raid On Deputy Collector Vamshi Mohan 2
Video_icon

వందల కోట్ల ఆస్తి.. ACB వలలో డిప్యూటీ కలెక్టర్
Tiger Attacked On Womens In Chandrapur District Maharashtra 3
Video_icon

మహిళలపై పులి దాడి.. అక్కడికక్కడే నలుగురు మృతి
Jupudi Prabhakar Rao Emotional Comments On YS Jagan 4
Video_icon

ఆయన మనసు వెన్న.. జగన్ గురించి మీకేం తెలుసు.. టీడీపీకి జూపూడి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
Special Video On Detail Analysis On SIR Survey 5
Video_icon

SIR అంటే ఏంటి? మీ ఓటు జాగ్రత్త.. ఈ డాక్యుమెంట్స్ పక్కా ఉండాలి!
Advertisement
 