 నాలుగు నెలల్లో 15 కిలోలు తగ్గాలంటే..! ఈ ఐదు సింపుల్‌ చిట్కాలతో.. | Influencer Shares 5 Easy Tips She Lose 15 Kg In 4 Months | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నాలుగు నెలల్లో 15 కిలోలు తగ్గాలంటే..! ఈ ఐదు సింపుల్‌ చిట్కాలతో..

Jun 2 2026 11:55 AM | Updated on Jun 2 2026 11:55 AM

Influencer Shares 5 Easy Tips She Lose 15 Kg In 4 Months

బరువు తగ్గాలంటే చక్కని డైట్‌లు, ఫోర్స్‌బుల్‌ వ్యాయామాలు చేస్తుంటారు. శరీరానికి భారం కలిగించేలా ఇలాంటి వర్కౌట్లతో బరువు తగ్గడం ఎలా ఉన్నా.. సమస్యలే ఎక్కువ. కొందరు తగ్గకపోగా..మరింత బరువు పెరుగుతారు. అలా కాకుండా శరీరానికి హాయినిచ్చేలా సులభంగా చేసే వ్యాయామాలు ఆరోగ్యానికి మేలు చేయడమే గాక సులభంగా బరువు తగ్గగలుగుతారని చెబుతోంది ఫిట్‌నెస్‌ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ దిశా. మరి అదెలాగో ఆమె మాటల్లోనే చూద్దామా.!.

15 కిలోల బరువును విజయవంతంగా తగ్గించుకున్న ఆమె తన వెయిట్‌లాస్‌ జర్నీని సాధారణమైన రోజువారీ జీవనశైలి అలవాట్లతో ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. ఏం చేసినా..స్కిప్‌ చేయకుండా నిలకడగా చేస్తే తప్పక ఫలితం పొందగలమని అంటోందామె. తాను తీవ్రమైన వ్యాయామాలు, స్ట్రిక్ట్‌ డైట్‌ల జోలికి పోకుండా తగ్గానని చెబుతోంది. అందుకోసం ఏం చేసిందో కూడా షేర్‌ చేశారామె. 

వాకింగ్‌..
ఇది కార్షియో వ్యాయామంలా పనిచేస్తుంది. కుదిరినప్పుడల్లా మెట్లు ఎక్కండి, లిఫ్టులు వాడండి.

నీరు తాగడం..
నిద్రలేవగానే నీళ్లు తాగండి, గోరువెచ్చని నీరైనా.మరే ఏవిధంగానైన నీటిని ఎక్కువగా తీసుకుంటూ హైడ్రేటెడ్‌గా ఉండేలా చేసుకోండి. ఇది జీవక్రియకు సహాయపడుతుంది. దీనివల్ల రోజంతా మన శక్తిని స్థిరంగా ఉంచుతుంది.

ఫైబర్‌ను మర్చిపోవద్దు
ప్రోటీన్ ముఖ్యమే, కానీ ఫైబర్ కూడా అంతే ముఖ్యమని గుర్తించండి. అదుకోసం భోజనంలో మంచి మొత్తంలో ఫైబర్‌ను చేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఇది మొత్తం జీర్ణవ్యవస్థ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఇది రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రిస్తుంది.

ఇంట్లో వండిన ఆహారం
ప్రాసెస్‌ చేసిన ఆహారాలకు బదులుగా ఇంట్లో తయారు చేసిన వాటికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. దీనివల్ల పదర్థాఆల పరిమాణాలు, వంట పద్ధతులపై ఒక నియంత్రణ ఉంటుంది. అలాగే అధిక సోడియం, ఉప్పుని తగ్గించే వీలు కూడా ఉంటుంది.

కేలరీ లోటు
తినే ఆహార పరిమాణాలను అర్థం చేసుకోండి. ద్రవరూప క్యాలరీల పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. పండ్ల రసాల కంటే ఎల్లప్పుడూ పండ్లనే తినండి. కొవ్వును తగ్గించుకోవడానికి, కొద్దిపాటి కేలరీ లోటును పాటించాల్సి ఉంటుంది.

తమ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలని, ఫిట్‌నెస్ లక్ష్యాలను సాధించాలని చూస్తున్న వారికి, ఈ సాధారణ అలవాట్లు చాలా బాగా హెల్ప్‌ అవుతాయని చెబుతోంది ఫిట్‌నెస్‌ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ దిశా. 

(చదవండి: 76 కేజీల నుంచి 56 కేజీలకు..! జస్ట్‌ సింపుల్‌ వ్యాయమాలతోటే..)

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అల్లు స్నేహా.. మే జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 2

సింగర్ సునీత తనయుడు ఆకాష్‌ హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘కొత్త మలుపు’ (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడలో గ్రాండ్ గా ‘పెద్ది ’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

భర్తతో కలిసి జపాన్ ట్రిప్‌లో రష్మిక.. ఇప్పటికీ దాచేస్తోంది!(ఫొటోలు)
photo 5

సికింద్రాబాద్‌ పరేడ్‌ గ్రౌండ్స్‌.. అవతరణ అదిరేలా (ఫొటోలు)

Video

View all
Secunderabad Sravan Kumar Incident Viral 1
Video_icon

హైదరాబాద్ లో హత్య కలకలం.. గంజాయి మత్తులో దారుణం
CM Revanth Reddy Promise To Build Indiramma Houses 2
Video_icon

నేను మాట ఇస్తున్నాను.. తండాల్లో అందరికి ఇల్లు కట్టిస్తా..
YSRCP Gudiwada Amarnath Comments On Lokesh 3
Video_icon

గుర్తు పెట్టుకో లోకేష్.. అవినీతి మొత్తం కక్కిస్తాం..!
Jagapathi Babu Mass Dialogue At Peddi Pre Release Event 4
Video_icon

పెద్దిలో మాస్ డైలాగ్ చెప్పిన జగపతి బాబు
Congress Leader Lukas Rowdyism In Uppal 5
Video_icon

క్రికెట్ ఆడుకుంటున్న చిన్నారులపై బూతులు
Advertisement
 