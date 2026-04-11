 ఇది... మన దేశంలో మొట్ట మొదటి పెట్రోల్‌ పంపు | India first petrol pump opened in 1928 on Hughes Road in Mumbai | Sakshi
ఇది... మన దేశంలో మొట్ట మొదటి పెట్రోల్‌ పంపు

Apr 11 2026 6:14 AM | Updated on Apr 11 2026 6:14 AM

India first petrol pump opened in 1928 on Hughes Road in Mumbai

ముంబైలోని హ్యూస్‌ రోడ్డులో ఏర్పాటు చేసిన భారతదేశపు మొట్ట మొదటి పెట్రోల్‌ పంపుకు సంబంధించి బ్లాక్‌ అండ్‌ వైట్‌ ఫొటోలు తప్ప వీడియోలు చూసే అవకాశం చా....లా తక్కువ. అయితే ఏ.ఐ. తలచుకుంటే వీడియోలకు కొరతా! మన మొట్టమొదటి పెట్రోల్‌ పంప్‌కు సంబంధించిన ఏఐ–జనరేటెడ్‌ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాలలో వైరల్‌ అవుతోంది. 

చేతితో నడిపే డిస్పెన్సర్‌ల నుండి నేటీ హై–స్పీడ్‌ ఫ్యుయలింగ్‌ స్టేషన్‌ల వరకు మారుతున్న కాలం, పెట్రోల్‌కు పెరుగుతున్న డిమాండ్, రాకెట్‌ వేగంతో పట్టణ వృద్ధి... ఈ అంశాలను ప్రతిబింబిస్తూ, భారతదేశపు ఆటోమోటివ్‌ పరిణామంలో నగరం ఎలా కేంద్రంగా నిలిచిందో చూపే వీడియో క్లిప్‌ ఇది. చరిత్ర, సాంకేతిక అద్భుతంతో రూపొందించిన ఈ  వీడియోను చూసి నెటిజనులు ‘ఆహా’ అంటున్నారు. 

ఆరోజుల్లో రోడ్లపై పెద్దగా వాహనాలు కనిపించేవి కావు. అందుకే పెట్రోల్‌కు డిమాండ్‌ అంతగా ఉండేది కాదు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ ఆ కాలాన్ని కళ్లకు కడుతుంది. సూట్, టోపీ ధరించిన ఇద్దరు వ్యక్తులు కారులో రాగా, ధోతీ, ధరించిన భారతీయుడు చేతితో పనిచేసే డిస్పెన్సర్‌ను ఉపయోగించి కారులో పెట్రోల్‌ నింపుతూ కనిపిస్తాడు. ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే ఆనాటి ప్రశాంతమైన ముంబైని ఆవిష్కరించే వీడియో క్లిప్‌ ఇది.
 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

గ్రాండ్ గా అనంత్ అంబానీ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

సీతామహాలక్ష్మిలా మృణాల్‌ ఠాకూర్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ.. వెరైటీగా ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

మిస్‌ తెలుగు యూఎస్‌ఏ విజేతగా భాగ్యనగరం బ్యూటీ..! (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుపతిలో హీరోయిన్ శ్రీలీల సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
3 Girls Slip Into Waterfall While Taking Selfie 1
Video_icon

వాటర్ తో గేమ్స్ వద్దు.. ఒక సెల్ఫీ మూడు ప్రాణాలు
Wife Killed Husband With Her Lover 2
Video_icon

నల్లగా ఉన్నాడని లవర్తో మొగుణ్ణే లేపించేసింది
FIR registered against Monalisa husband Farman Khan under POCSO Act 3
Video_icon

మోనాలిసాకు బిగ్ షాక్ భర్త ఫర్మాన్ ఖాన్పై పోక్సో కేసు
Sajjala Ramakrishna Reddy Strong Counter To TDP Atchannaidu 4
Video_icon

మీ అన్నను చంపించింది నువ్వే అని టాక్... అచ్చెన్నకు గుబాపగిలేలా సజ్జల కౌంటర్
Road Ruined Just 20 Days After Construction 5
Video_icon

వేసిన 20 రోజులకే ఖతం చేతులతో తవ్వితే ఊడిపోతున్న రోడ్డు
