 సేఫ్టి షర్ట్‌..! | German researchers created new fabric that can becomes a rigid protective | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సేఫ్టి షర్ట్‌..!

Nov 2 2025 7:37 AM | Updated on Nov 2 2025 7:37 AM

German researchers created new fabric that can becomes a rigid protective

‘అన్న షర్టేస్తే మాస్‌!’ మాత్రమే కాదు, ఇప్పుడు అన్న ఈ షర్టేస్తే సేఫ్‌ కూడా! అవును, జర్మన్‌ పరిశోధకులు సృష్టించిన ఈ స్మార్ట్‌ ఫ్యాబ్రిక్‌తో తయారైన షర్ట్‌ చూడ్డానికి సాధారణ షర్ట్‌లాగే ఉంటుంది. కాని, ఇందులో దాగి ఉన్న మ్యాజిక్‌ మాత్రం అదిరిపోతుంది! ఈ ఫ్యాబ్రిక్‌లోని మాలిక్యూల్స్‌ను వారు ప్రత్యేకంగా డిజైన్‌  చేశారు. 

ఫ్యాబ్రిక్‌ చూడ్డానికి మృదువుగా, ఫ్లెక్సిబుల్‌గానే ఉంటుంది. కాని, దానిపై ఒక్కసారిగా బలమైన దెబ్బ పడితే, వెంటనే గట్టి కవచంలా మారిపోతుంది. అచ్చం, క్షణాల్లో మారే సాఫ్ట్‌ షర్ట్‌ బుల్లెట్‌ ప్రూఫ్‌లాగా. బుల్లెట్‌ ఫ్రూఫ్‌ జాకెట్ల మాదిరి రక్షణ ఇస్తూనే, చాలా తేలికగా ఉంటుంది, శ్వాస తీసుకోవడానికీ సౌకర్యంగా ఉంటుంది. 

కన్‌స్ట్రక్షన్‌ సైట్లలో ప్రమాదాలు, క్రీడల్లో గాయాలు, వాహన ప్రమాదాలు వంటి ప్రమాదకరమైన వృత్తుల్లో ఉన్న వారికి ఉపయోగపడేలా దీనిని తయారు చేశారట శాస్త్రవేత్తలు. భవిష్యత్తులో ఈ షర్ట్‌ ఒక ఫ్యాషన్‌  మాత్రమే కాదు, సేఫ్టీ వేర్‌ కూడా! 

(చదవండి: Railway TTE of Rs 50 bribery charge: 44 ఏళ్ల నాటి లంచం కేసు..! చనిపోయినే కొన్నేళ్లకు క్లీన్‌ చిట్‌)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

మహేశ్ ఫ్యామిలీ నుంచి రాబోయే 'సినీ' వారసులు (ఫొటోలు)
photo 2

భర్త పుట్టినరోజు.. వింటేజ్ ఫొటోలతో సమీరా రెడ్డి (ఫొటోలు)
photo 3

పెళ్లిరోజు.. మెగా కోడలు లావణ్య ఇం‍ట్రెస్టింగ్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 4

కాజల్ అగర్వాల్ పెళ్లయి ఐదేళ్లు.. పోస్ట్ వైరల్ (ఫొటోలు)
photo 5

‘మాస్ జాతర’ సినిమా రిలీజ్‌..ట్రెండింగ్ లో శ్రీలీల (ఫొటోలు)

Video

View all
Eyewitness Revealed Shocking Facts On Kasibugga Stampede 1
Video_icon

కాళ్ల కింద శవాలు.. సంచలన నిజాలు బయటపెట్టిన ప్రత్యక్షసాక్షి
CM Chandrababu Negligence On Safety Of Devotees 2
Video_icon

Kasibugga Temple: చంద్రబాబు మరో పాపం కళ్ళముందే 10 మంది దుర్మరణం
Police Escaped From Kasibugga Venkateswara Swamy Temple 3
Video_icon

కాశీబుగ్గ ఘటనపై మాట్లాడకుండా తప్పించుకుపోయిన పోలీసులు
Seediri Appalaraju Sensational Comments on Kashibugga Stampede 4
Video_icon

కాపాడడానికి ప్రయత్నించా.. కానీ.. సీదిరి సంచలన వ్యాఖ్యలు
Chandrababu Govt Negligence Stampede at Kasibugga Venkateswara Swamy Temple 5
Video_icon

Kasibugga: పెరుగుతున్న మృతుల సంఖ్య ఇది పక్కా ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యమే..!
Advertisement
 