 అద్భుతంగా ప్రాణాలతో బయటపడ్డాయ్‌..! కానీ 17 కిలోమీటర్లు.. | Corgi Guides 7 Stolen Dogs In 17 Km Escape Goes Viral
అద్భుతంగా ప్రాణాలతో బయటపడ్డాయ్‌..! కానీ 17 కిలోమీటర్లు..

Mar 24 2026 4:13 PM | Updated on Mar 24 2026 4:21 PM

Corgi Guides 7 Stolen Dogs In 17 Km Escape Goes Viral

మనుషులే కాదు జంతువులు కూడా తమ ప్రాణాలు కోసం ఎంతలా పోరాడతాయనేందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం. సినిమాని తలపించే ట్విస్ట్‌లు, ఛేజ్‌లతో ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డ ఈ పెంపుడు కుక్కల కథ వింటే..విస్తుపోతారు. అంతేగాదు ఇది నిజంగా జరిగిందా అని ఆశ్చర్యం కలుగకమానదు. 

అసలేం జరిగిందంటే..చైనాలో ఈ వింత ఘటన చోటుచేసుకుంది. చైనాలోని ఓ ఏడు పెంపుడు కుక్కలు..తమ ప్రాణాలను రక్షించుకోవడానికి చేసిన సాహనం నెట్టింట వైరల్‌గా మారి..అందర్నీ అమితంగా ఆకర్షించింది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే..ఆ ఏడు కుక్కలు..కుక్కల మాంసం విక్రయించే కొందరు వ్యక్తుల ముఠా నుంచి చాలా తెలివిగా తప్పించుకున్నాయి. ఓ ట్రక్కు సాయంతో తీసుకుపోతున్న ఆ వ్యక్తుల బారీ నుంచి చాలా తెలివిగా బయటపడటమే కాకుండా..అవి ఒక బృందంగా వచ్చిన తీరు అమితంగా ఆకట్టుకుంటుంది. 

ఆ కుక్కలను ఒకతాటిపై నడిపించేలే కోర్గి జాతీ కుక్క నాయకత్వం వహించగా మిగతా కుక్కలా దాని బాటలో నడవడం గమనార్హం. హైవేల మీదుగా..సుమారు 17 కిలోమీటర్లు నడిచి తమ ఓనర్‌ ఇంటికి నేరుగా వచ్చేశాయి. అందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు నెట్టింట వైరల్‌ అవ్వడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. 

అయితే వాటిలో ఒక జర్నమ్‌ షెపర్డ్‌ కుక్క గాయపడగా..దానికి రక్షణ కల్పించేలా గుంపుగా నిలబడి హైవేల గుండా జాగ్రత్తగా రోడ్డుదాటుతూ తమ ఇంటికి తిరిగి వెళ్లిపోవడం విశేషం. అయితే స్థానికులు మాత్రం అవన్నీ ఎక్కడకు వెళ్లినా..కలిసే వెళ్తాయని వెల్లడించడం గమనార్హం.

 

(చదవండి: పసిపాపతో ఆటో నడుపుతున్న మహిళ..!)

 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

దురంధర్‌-2 మూవీ.. ఈ అరుదైన షూటింగ్ ఫోటోలు చూశారా? (ఫోటోలు)
photo 2

రష్మిక-విజయ్ దేవరకొండ వెడ్డింగ్..ఈ అరుదైన ఫోటోలు చూశారా? (ఫోటోలు)
Default image 3

ట్రంప్ ప్రకటనకు ముందు భారీ డీల్ 580 బిలియన్ డాలర్ల ట్రేడింగ్
photo 4

విశాఖపట్నంలో సినీ నటి శ్రుతి హాసన్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

శ్రీరామనవమి స్పెషల్ : ఏపీలో ఉన్న ఈ అద్భుతమైన ఆలయం గురించి తెలుసా? (ఫొటోలు)

Video

View all
580 Billion Dollars Trading Surge Ahead of Trump Announcement 1
Video_icon

ట్రంప్ ప్రకటనకు ముందు భారీ డీల్ 580 బిలియన్ డాలర్ల ట్రేడింగ్
Dhurandhar Effect on Tollywood Sequel Films 2
Video_icon

ప్రభాస్ సీక్వెల్ సినిమాలపై ధురంధర్ ఎఫెక్ట్
Gold & Silver Market Crash Best Time to Buy or Not? 3
Video_icon

పసిడి ప్రేమికులకు పండగ.. బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనం..!
Petrol & Diesel Shortage Begin "No Stock" Boards at Fuel Stations 4
Video_icon

మొదలైన పెట్రోల్.. డీజిల్ కష్టాలు బంకుల్లో నో స్టాక్ బోర్డులు..
PM Modi On LPG Gas, Petrol Shortage 5
Video_icon

భారత్‌లో గ్యాస్, పెట్రోల్ సంక్షోభం..! మోదీ క్లారిటీ..
