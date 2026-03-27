 దంతాలతో కళాఖండాలు..! | China woman carves intricate sculptures with her teeth Goes Viral
దంతాలతో కళాఖండాలు..! ఆమె టాలెట్‌కి ఫిదా అవ్వాల్సిందే

Mar 27 2026 3:08 PM | Updated on Mar 27 2026 3:32 PM

China woman carves intricate sculptures with her teeth Goes Viral

ఎన్నో రకాల శిల్పులను చూశాం. అతి సూక్ష్మమైన వాటిని తయారు చేసేవారు. గోటితో, ముక్కుతో పలు రకాల ఆర్ట్‌లను ప్రదర్శించారు. కానీ దంతాలతో ఆర్ట్‌ గురించి విన్నారా..?. ఔను మీరు వింటోంది నిజమే..ఈ కళను చైనా మహిళ ప్రదర్శించి అందర్నీ ఆశ్చర్యచకితుల్ని చేస్తుంది.

చైనాలోని హుబే ప్రావిన్స్‌కు చెందిన 25 ఏళ్ల చెన్‌ క్విన్‌ తన అసాధారణ ప్రతిభకు సంబంధించిన వీడియోలను పంచుకోవడంతో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. కేవలం తన పళ్లతో సూక్ష్మమైన శిల్పాలు చెక్కుతూ లక్షలాది ఫాలోవర్లను సంపాదించుకుంది. ఆమె వాటన్నింటిని క్యారెట్లతో చేయడం విశేషం. క్యారెట్లను కొరుకుతూ అద్భుతమైన కళాఖండాలుగా మలుస్తుందామె. 

చిన్న జంతువుల బొమ్మల నుంచి వివిధ సంక్లిష్టమైన నిర్మాణాల వరకు చాలా కళాఖండాలను రూపొందించింది. అందులో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన చైనా మహా కుడ్యg, ఎల్లో క్రేన్‌ టవర్‌ ప్రతిరూపాలు, ఫీనిక్స్‌ కిరీటాలు, మియావో ప్రజలు ధరించి వెండి టోపీలు తదితరాల కూడా ఉన్నాయి. 

ఇదెలా మొదలైందంటే..
క్యారెట్‌ని తింటున్నప్పుడూ ఈ ప్రక్రియను మొదలుపెట్టింది. తొలుత సరదాగా చిన్న చిన్న ఆకృతులను తయారు చేసింది. దానికి మరింత మెరుగులు పెట్టి అందంగా శిల్పాలు చెక్కడం ప్రారంభించింది. అలా ఇప్పటి వరకు సుమారు వందకు పైగా క్యారెట్‌ శిల్పాలు రూపొందించిందట. ఆ క్యారెట్లన్నీ ఆమె పొలంలో పండినవేనట. పైగా క్విన్‌ తనను తాను దంత శిల్పిగా అభిర్ణించకుంటోంది. 




 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

రామ్ చరణ్ బర్త్‌డే స్పెషల్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

మార్కాపురం బస్సు ప్రమాదం.. హృదయ విదారక దృశ్యాలు
photo 3

అనంతపురంలో దేవరకొండ, రష్మిక సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

భద్రాచలంలో కనుల పండువగా శ్రీసీతారాముల ఎదుర్కోలు ఉత్సాహం (ఫొటోలు)
photo 5

రష్మిక- విజయ్ పెళ్లికి నెల.. జ్ఞాపకాల్లో విరోష్ జంట.. (ఫోటోలు)

Video

View all
Donald Trump Master Plan on War Iran Vs America 1
Video_icon

ట్రంప్ భారీ స్కెచ్.. ఒకవైపు చర్చలు.. మరో వైపు యుద్ధ సన్నోహాలు
AISFLeaders Fire On Chandrababu And Lokesh 2
Video_icon

వైద్య విద్య అందించలేని తండ్రీకొడుకులు బాబు,లోకేష్ పై AISF నేతలు ఫైర్
Police Shoot Down Accused In Tadipatri Case 3
Video_icon

పోలీసులపై రివర్స్ అటాక్.. నిందితుడిని కాల్చి పడేసిన పోలీసులు
Grand Seetharama Kalyanam at Bhadrachalam 4
Video_icon

భద్రాద్రిలో కన్నుల పండువగా... సీతమ్మ తల్లి మాంగళ్య ధారణ
Pawan Kalyan Serious Action On Janasena Leader 5
Video_icon

ప్రశ్నిస్తే తాట తీస్తా.. జనసేన నేతను గెంటేసిన పవన్
