 మైఖేల్‌ జాక్సన్‌ని తలపించేలా ఆ పక్షి డ్యాన్స్‌కి ఫిదా అవ్వాల్సిందే..! | The bird that moonwalks smoothly like human dancers Goes Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మైఖేల్‌ జాక్సన్‌ని తలపించేలా ఆ పక్షి డ్యాన్స్‌కి ఫిదా అవ్వాల్సిందే..!

Sep 11 2025 5:09 PM | Updated on Sep 11 2025 5:13 PM

The bird that moonwalks smoothly like human dancers Goes Viral

ఈ ప్రకృతి ఆశ్చర్యంగొలిపే వింతలకు నెలవు. అందులోనూ పక్షులు గురించి ప్రత్యేకగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ప్రతి పక్షి ఒక్కో ప్రత్యేకతతో అద్భుతం చేస్తుంటాయి. అలాంటి అందమైన పక్షుల్లో ఒకటి ఈ మనాకిన్‌ అనే ఎర్రటి టోపి పక్షి. వీటిని టోపీ పక్షులు అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది అచ్చం మనుషుల మాదిరిగా డ్యాన్స్‌ చేస్తుందని విన్నారా..?. అది కూడా బ్రేక్‌ డ్యాన్స్‌లకు పేరుగాంచిన పాప్‌ రారాజు మైఖేల్‌ జాక్సన్‌ని తలపించేలా అద్భుతంగా చేస్తోంది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట తెగ చక్కెర్లు కొడుతోంది. 

ఆ వీడియోలో కోస్టారికాలో ఎర్రటి టోపీతో ఉండే మానకిన్‌ పక్షి అచ్చం మేఖేల్‌ జాక్సన్‌ చేసిన మూన్‌వాక్‌ డ్యాన్స్‌ మాదిరిగా నృత్యాన్ని ప్రదర్శించింది. దాని మ్యాజిక్‌ స్టెప్‌లు చూస్తే కళ్లుఆర్పడం మరిచిపోతాం. అంతలా కాళ్లు అద్భుతంగా కదుపుతోంది. ఇంతవరకు ఈ పక్షుల ఎర్రటి టోపీనే ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉండేది. ఇప్పుడూ యూట్యూబర్ పీటర్ బాంబౌసెక్ షేర్‌ చేసిన వీడియో పుణ్యమా అని డ్యాన్స్‌కి పేరుగాంచిన పక్షులుగా పేరుగాంచుతాయేమో. 

కాగా, ఈ పక్షులు దక్షిణ అమెరికాలో నివసిస్తాయి. ఇవి ఎక్కువగా బెలిజ్, కొలంబియా, కోస్టారికా, ఈక్వెడార్, గ్వాటెమాల, హోండురాస్, మెక్సికో, నికరాగ్వా, పనామా వంటి దేశాల్లో కనిపిస్తాయి. అవి ఇలా నృత్యం చేసి ఆడపక్షులను ఆకర్షించి సంతానాన్ని పొందుతాయట. ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఆ పక్షి అందమైన డ్యాన్స్‌పై మీరు ఓ లుక్కేయండి మరి..!..

(చదవండి: 'కంగ్రాట్యులేటరీ మనీ ఆన్ డెలివరీ' గురించి విన్నారా..?)

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

బిగ్‌బాస్‌ మానస్‌ కుమారుడి ఫస్ట్‌ బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

మా బంగారు తల్లి ఊయల ఫంక్షన్‌.. ఫోటోలు షేర్‌ చేసిన గౌతమ్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

వరుణ్‌ తేజ్‌, లావణ్యలకు కుమారుడు.. మెగా సందడి (ఫోటోలు)
photo 4

ఫిల్టర్ లేకుండా డింపుల్ హయాతి.. బర్త్‌డే స్పెషల్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

‘కిష్కింధపురి’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Telugu Ganga Canal in Danger Zone at Uyyalapalle Nellore 1
Video_icon

తెలుగు గంగ కాలువకు గండి పడే అవకాశం
Donald Trump Key Comments on India-US Trade Talks 2
Video_icon

భారత్, అమెరికా వాణిజ్య చర్చలు తిరిగి ప్రారంభం
Nellore Rowdy Sheeter Srikanth His Follower Jagadish Audio Came Out 3
Video_icon

శ్రీకాంత్ నెల్లూరు జైలులో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ మాట్లాడినట్లుగా సమాచారం
BJP Ramchander Rao Strong Counter To Congress Party 4
Video_icon

కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి పరీక్షలు నిర్వహించడం రావడంలేదు: రామచందర్ రావు
Waves Damage Beach Road at Uppada Coast 5
Video_icon

అలల తాకిడికి సుబ్బంపేట వద్ద బీచ్ రోడ్డు ధ్వంసం
Advertisement
 