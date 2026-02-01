కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ వరుసగా తొమ్మిదో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంగా ప్రవేశపెట్టిన ఈ బడ్జెట్ 2026లో చాలా అంశాలను వెల్లడించారు. ఈ కథనంలో బడ్జెట్ తరువాత చౌకగా లభించే వస్తువులు ఏవి?, ఖరీదైనవిగా మారిన వస్తువులు ఏవి? అనేది తెలుసుకుందాం.
చౌకగా లభించే వస్తువులు
విమాన భాగాలు
మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లు
EV బ్యాటరీలు
సోలార్ ప్యానెల్స్
డయాబెటిక్ & క్యాన్సర్ మందులు
భారతదేశంలో తయారయ్యే స్మార్ట్ఫోన్లు
టాబ్లెట్లు
ఖరీదైనవిగా మారే వస్తువులు
లగ్జరీ గడియారాలు
దిగుమతి చేసుకున్న మద్యం
సిగరెట్లు
బీడీలు
పాన్ మసాలా
గుట్కా
కొన్ని ఎరువులు
దిగుమతి చేసుకున్న టీవీ పరికరాలు, కెమెరాలు & సినిమా షూటింగ్ కోసం ఉపయోగించే ఇతర పరికరాలు
