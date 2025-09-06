 మార్కెట్లో కొత్త వియాత్నం కార్లు: ధరలు ఇలా.. | VinFast VF6 and VF7 Electric SUVs Launched In India | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మార్కెట్లో వియాత్నం బ్రాండ్ కార్లు: ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Sep 6 2025 2:57 PM | Updated on Sep 6 2025 3:05 PM

VinFast VF6 and VF7 Electric SUVs Launched In India

వియత్నామీస్ ఎలక్ట్రిక్ వాహన తయారీదారు.. విన్‌ఫాస్ట్ తన రెండు ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీలు VF6, VF7 ధరలను ప్రకటించింది. వీటి ప్రారంభ ధరలు వరుసగా రూ. 16.49 లక్షలు, రూ. 20.89 లక్షలు (ఎక్స్ షోరూమ్). ఈ రెండు మోడళ్లను తమిళనాడులోని తూత్తుకుడిలో ఉన్న కంపెనీ కొత్త ప్లాంట్‌లో స్థానికంగా అసెంబుల్ చేస్తారు. సంస్థ వీటికోసం జులై 15 నుంచి బుకింగ్స్ స్వీకరించడం ప్రారంభించింది. డెలివరీలు త్వరలోనే ప్రారంభమవుతాయి.

విన్‌ఫాస్ట్ VF6
విన్‌ఫాస్ట్ వీఎఫ్6 ఎలక్ట్రిక్ కారు.. ఒక కాంపాక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ. ఇది స్ప్లిట్ హెడ్‌లైట్, టెయిల్‌లైట్ సెటప్‌లు పొందుతుంది. లేటెస్ట్ డిజైన్ కలిగిన ఈ కారు.. కొత్త ఫీచర్స్ పొందుతుంది. మూడు ట్రిమ్ (ఎర్త్, విండ్, ఇన్ఫినిటీ) లెవెల్స్‌లో అందుబాటులో ఉన్న ఈ కారు 59.6 కిలోవాట్ బ్యాటరీ పొందుతుంది. ఎర్త్ వేరియంట్ 468 కిమీ రేంజ్ అందిస్తుంది. మిగిలిన రెండూ కూడా 463 కిమీ రేంజ్ అందిస్తాయి.

ఇదీ చదవండి: రాష్ట్రపతి కోసం రూ.3.66 కోట్ల కారు!

విన్‌ఫాస్ట్ VF7
టేపింగ్ రూఫ్‌లైన్, యాంగ్యులర్ రియర్ విండ్‌షీల్డ్‌తో స్ట్రీమ్‌లైన్డ్ ప్రొఫైల్‌ కలిగిన విన్‌ఫాస్ట్ వీఎఫ్7, ఎల్ఈడీ డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్స్ వంటివి పొందుతుంది. ఐదు వేరియంట్లలో లభించే ఈ కారు 59.6 కిలోవాట్, 70.8 కిలోవాట్ బ్యాటరీ ఎంపికలను పొందుతుంది. రేంజ్ అనేది వరుసగా 438 కిమీ, 532 కిమీ వరకు ఉంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

అల్లరి నరేష్ కొత్త సినిమా.. క్లాప్‌ కొట్టిన నాగ చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 2

ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ శోభాయాత్రలో కిక్కిరిసిన జనం (ఫొటోలు)
photo 3

పెళ్లి తర్వాత కీర్తి సురేశ్‌ తొలి ఓనమ్‌ సెలెబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

సైమా అవార్డ్స్‌-2025 విజేతలు (ఫొటోలు)
photo 5

భారీ గజమాలతో ఖైరతాబాద్ గణేశుడి శోభాయాత్ర.. భారీగా భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Who Could Be Dhoom 4s Villain 1
Video_icon

ధూమ్ 4 లో ప్రభాస్, ఎన్టీఆర్..?
Prabhas And Ram Charan in LCU 2
Video_icon

ధూమ్ 4 లో ప్రభాస్, ఎన్టీఆర్..? LCU లోకి రామ్ చరణ్..?

Khairatabad Ganesh Immersion In Tankbund 3
Video_icon

గంగమ్మ ఒడికి ఖైరతాబాద్ గణనాథుడు

Kethireddy Pedda Reddy Counter to TDP 4
Video_icon

Kethireddy: నన్ను ఎవడు తొక్కలేడు పోరాటం నా బ్లడ్ లోనే ఉంది
BJP Kolan Shankar Reddy About Modi Comments On Balapur Laddu Purchase 5
Video_icon

బాలాపూర్ లడ్డూ 30 లక్షలకు కొన్నా.. మోదీగారి రియాక్షన్ ఇదే..
Advertisement
 