 ప్రపంచంలో విలువైన బ్రాండ్స్.. లిస్ట్‌లోని ఇండియన్ కంపెనీస్ | Top 10 Most Valuable Brands in 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రపంచంలో అత్యంత విలువైన బ్రాండ్స్.. లిస్ట్‌లోని ఇండియన్ కంపెనీస్

Sep 9 2025 8:47 AM | Updated on Sep 9 2025 9:00 AM

Top 10 Most Valuable Brands in 2025

2025 సంవత్సరానికి గాను.. ప్రపంచంలోని అత్యంత విలువైన బ్రాండ్‌లను కాంటార్ బ్రాండ్‌జెడ్ నివేదిక వెల్లడించింది. ఈ ఏడాది.. టాప్ 100 గ్లోబల్ బ్రాండ్‌ల మొత్తం విలువ ఆల్ టైమ్ గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. దీంతో వీటి మొత్తం మొత్తం విలువ 10.7 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరింది. ఈ కథనంలో అత్యంత విలువైన గ్లోబల్ బ్రాండ్స్, ఇండియన్ బ్రాండ్స్ ఏవి?, వాటి విలువ ఎంత అనే వివరాలు చూసేద్దాం.

2025 లో టాప్ 10 అత్యంత విలువైన గ్లోబల్ బ్రాండ్స్
👉🏻యాపిల్: 12,99,655 మిలియన్ డాలర్స్
👉🏻గూగుల్: 9,44,137 మిలియన్ డాలర్స్
👉🏻మైక్రోసాఫ్ట్: 8,84,816 మిలియన్ డాలర్స్
👉🏻అమెజాన్: 8,66,118 మిలియన్ డాలర్స్
👉🏻ఎన్విడియా: 509,442 మిలియన్ డాలర్స్
👉🏻ఫేస్‌బుక్‌: 3,00,662 మిలియన్ డాలర్స్
👉🏻ఇన్‌స్టాగ్రామ్: 2,28,947 మిలియన్ డాలర్స్
👉🏻మెక్‌డొనాల్డ్స్: 2,21,079 మిలియన్ డాలర్స్
👉🏻ఒరాకిల్: 2,15,354 మిలియన్ డాలర్స్
👉🏻వీసా: 2,13,348 మిలియన్ డాలర్స్

ఇదీ చదవండి: ఢిల్లీ కుబేరులు.. ఇదిగో టాప్ 10 జాబితా

2025లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత విలువైన భారతీయ బ్రాండ్స్
➢టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (టీసీఎస్): 57,333 మిలియన్ డాలర్స్
➢హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్: 44,959 మిలియన్ డాలర్స్
➢ఎయిర్‌టెల్: 37,094 మిలియన్ డాలర్స్
➢ఇన్ఫోసిస్: 33,096 మిలియన్ డాలర్స్

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

విశాఖలో 'మిరాయ్‌' ప్రీరిలీజ్‌ వేడుక.. సందడిగా ‍స్టార్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

ఢిల్లీలో అత్యంత ధనవంతులు వీళ్లే - ఫోటోలు
photo 3

బ్లాక్ శారీలో మెరిసిపోతున్న యాంకర్ శ్రీముఖి (ఫోటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌లో 'బూకి' మూవీ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 5

వచ్చే ఏడాది త్వరగా వచ్చేయ్ వినాయక.. శ్వేతాబసు ప్రసాద్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Borewell Water Flowing Continuously For 50 Years 1
Video_icon

కొట్టకుండనే వస్తున్నయ్ బోరునీళ్లు
TDP Follower Great Words About YS Jagan Rule 2
Video_icon

నేను టీడీపీనే.. బాబు వరస్ట్.. జగన్ పాలనే బెస్ట్..
All Set For Vice President Election 2025 3
Video_icon

ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికకు సర్వం సిద్ధం
Protest Against Social Media Ban In Nepal 4
Video_icon

నేపాల్ లో ఆందోళనలు హింసాత్మకం
Police Restrictions On YSRCP Annadata Poru 5
Video_icon

YSRCP అన్నదాత పోరుపై పోలీస్ ఆంక్షలు

Advertisement
 