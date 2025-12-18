 Stock Market Updates: నష్టాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు.. | stock market updates on December 18th 2025 | Sakshi
Stock Market Updates: నష్టాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు..

Dec 18 2025 9:31 AM | Updated on Dec 18 2025 9:41 AM

stock market updates on December 18th 2025

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు గడిచిన సెషన్‌తో పోలిస్తే గురువారం నష్టాల్లో పయనిస్తున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:25 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 22 పాయింట్లు నష్టంతో 25,795 వద్ద, సెన్సెక్స్‌(Sensex) 66 పాయింట్లు నష్టపోయి 84,492 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

Today Nifty position 18-12-2025(time: 9:38)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

Stock Market
