 Stock Market Updates: లాభాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు.. | stock market updates on December 17th 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Stock Market Updates: లాభాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు..

Dec 17 2025 9:37 AM | Updated on Dec 17 2025 9:37 AM

stock market updates on December 17th 2025

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు గడిచిన సెషన్‌తో పోలిస్తే బుధవారం ఫ్లాట్‌గా ప్రారంభమై స్వల్ప లాభాల్లో పయనిస్తున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:31 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 35 పాయింట్లు లాభంతో 25,895 వద్ద, సెన్సెక్స్‌(Sensex) 115 పాయింట్లు లాభపడి 84,795 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

Today Nifty position 17-12-2025(time:9:37 )


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

# Tag
Stock Market
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమలలో నటి స్వాతి దీక్షిత్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

భార్యతో కలిసి నిర్మాత దిల్ రాజు ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)
photo 3

శ్రీవారిలో సేవలో సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ దంపతులు (ఫొటోలు)
photo 4

జోజినగర్‌కు వైఎస్‌ జగన్‌ రాక.. పోటెత్తిన అభిమానం (ఫొటోలు)
photo 5

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో.. ఈ ఏడాది మేటి చిత్రాలు చూశారా?

Video

View all
Rachamallu Siva Prasad Reddy Strong Counter To MLA Varadarajulu Reddy 1
Video_icon

ఈ వయసులో ఆ మాటలేంటి.. కొంచమైనా సిగ్గుందా..
TDP MLA Bandaru Sravani Followers In Singanamala 2
Video_icon

పూజారిని బయటకు గెంటేసి.. ఏకంగా ఆలయాన్నే కబ్జా..!
AP Debt Burden Rising Under Chandrababu Govt 3
Video_icon

చంద్రబాబు అప్పులు.. కేంద్ర మంత్రి వెల్లడి
Horrible Incident In Balapur Hyderabad 4
Video_icon

హైదరాబాద్ లో దారుణ హత్య..
Third Phase Panchayat Elections Polling Has Begin 5
Video_icon

మొదలైన మూడో దశ పల్లె పోరు..
Advertisement
 