 Stock Market Updates: నష్టాల్లో సూచీలు.. | Stock market updates on December 15th 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Stock Market Updates: నష్టాల్లో సూచీలు..

Dec 15 2025 9:52 AM | Updated on Dec 15 2025 10:05 AM

Stock market updates on December 15th 2025

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు గడిచిన సెషన్‌తో పోలిస్తే సోమవారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:48 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 111 పాయింట్లు తగ్గి 25,935కు చేరింది. సెన్సెక్స్‌ (Sensex) 325 పాయింట్లు నష్టపోయి 84,942 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

🔻అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 98.4

🔻బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 61.4 డాలర్లు

🔻యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.17 శాతానికి చేరాయి.

🔻గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 1.07 శాతం పడింది.

🔻నాస్‌డాక్‌ 1.69 శాతం పతనమైంది.

Today Nifty position 15-12-2025(time:9:54 )

(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

# Tag
Stock Market
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దిల్‌ రాజు కూతరు మేకప్ స్టూడియో.. చీఫ్‌ గెస్ట్‌గా అల్లు స్నేహారెడ్డి (ఫోటోలు)
photo 2

ఇంద్రకీలాద్రిపై భవానీల రద్దీ..జోరుగా దీక్షల విరమణ (ఫొటోలు)
photo 3

‘అఖండ 2: తాండవం’ సినిమా సక్సెస్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

సింగర్ స్మిత 'మసక మసక' సాంగ్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 5

హ్యాపీ బర్త్ డే లవర్.. భర్తకు హీరోయిన్ లవ్‌లీ విషెస్ (ఫొటోలు)

Video

View all
MLC Rama Subba Reddy Fires On Adinarayana Reddy 1
Video_icon

రాసిపెట్టుకో జమ్మలమడుగులో ఎగిరేది YSRCP జండానే

MLA Tatiparthi Chandrasekhar Satires On Akhanda 2 2
Video_icon

డబ్బా కొట్టుకొనే డబ్బా రాయుళ్లు.. అఖండ2 పై సెటైర్లు
Stretcher Fell Out Moving Ambulance 3
Video_icon

అంబులెన్స్‌ నుండి జారిపడ్డ స్ట్రెచర్‌
Ex Mayor Sravanthi Emotional About Kotamreddy Sridhar Reddy Blackmail 4
Video_icon

బానిసలుగా ఉండమన్నారు ఒప్పుకోలేదని మాపై కక్షతో.. స్రవంతి సంచలన నిజాలు
Angry Citizens Throw Money On Official Video Goes Viral 5
Video_icon

లంచం డిమాండ్.. అధికారిపై డబ్బుల వర్షం
Advertisement
 