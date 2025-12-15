Stock Market Updates: నష్టాల్లో సూచీలు..

దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు గడిచిన సెషన్తో పోలిస్తే సోమవారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:48 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 111 పాయింట్లు తగ్గి 25,935కు చేరింది. సెన్సెక్స్ (Sensex) 325 పాయింట్లు నష్టపోయి 84,942 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
🔻అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్(USD Index) 98.4
🔻బ్రెంట్ క్రూడ్ఆయిల్ బ్యారెల్ ధర 61.4 డాలర్లు
🔻యూఎస్ 10 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్లు 4.17 శాతానికి చేరాయి.
🔻గడిచిన సెషన్లో యూఎస్ ఎస్ అండ్ పీ 1.07 శాతం పడింది.
🔻నాస్డాక్ 1.69 శాతం పతనమైంది.
Today Nifty position 15-12-2025(time:9:54 )
(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)