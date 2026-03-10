 నష్టాలకు బ్రేక్‌.. లాభాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు | Stock Market Updates Today On 10th March 2026, Nifty Up 92 Points And Sensex Gains 334 Amid Global Market Optimism | Sakshi
Stock Market Updates: నష్టాలకు బ్రేక్‌.. లాభాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు

Mar 10 2026 9:46 AM | Updated on Mar 10 2026 10:28 AM

stock market updates on 10 March 2026

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు మంగళవారం లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:45 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 92 పాయింట్లు పెరిగి 24,127 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 334 పాయింట్లు ఎగబాకి 77,905 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 98.91

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 93.87 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.11 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.83 శాతం పుంజుకుంది.

  • నాస్‌డాక్‌ 1.38 శాతం పెరిగింది.

Today Nifty position 10-03-2026(time: 9:46 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

