దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం లాభాల్లో ముగిశాయి. ఫెడరల్ రిజర్వ్ విధాన నిర్ణయానికి ముందు సానుకూల ప్రపంచ సంకేతాలు, ఆశావాదం మధ్య భారత ఈక్విటీ బెంచ్ మార్క్ సూచీలు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ ఎగిశాయి. అంతేకాకుండా అమెరికా అధ్యక్షుడు త్వరలో భారత్తో వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేస్తారనే వార్తలు కూడా మదుపరుల సెంటిమెంట్ను పెంచాయి.
ఈరోజు బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 368.97 పాయింట్లు లేదా 0.44 శాతం పెరిగి 84,977.13 పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది. ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ 117.7 పాయింట్లు లేదా 0.45 శాతం లాభపడి 26,053.9 పాయింట్ల వద్ద స్థిరపడింది. విస్తృత మార్కెట్లో ఎన్ఎస్ఈ మిడ్ క్యాప్ 100 ఇండెక్స్ 0.64 శాతం, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 100 ఇండెక్స్ 0.43 శాతం లాభపడ్డాయి.
రంగాలవారీగా చూస్తే నిఫ్టీ ఆటో మినహా మిగతా అన్ని రంగాల సూచీలు ప్రతికూలంగా స్థిరపడ్డాయి. నిఫ్టీ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ 2.12 శాతం లాభపడగా, ఎనర్జీ, మెటల్, మీడియా, బ్యాంక్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, ఐటీ, ఫార్మా, ఎఫ్ఎంసీజీ, కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
సెన్సెక్స్ లో ఎన్టీపీసీ, పవర్ గ్రిడ్, అదానీ పోర్ట్స్, హెచ్సీఎల్ టెక్, టాటా స్టీల్ టాప్ గెయినర్లుగా నిలిచాయి. భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎటర్నల్, మహీంద్రా & మహీంద్రా, మారుతి సుజుకీ, బజాజ్ ఫైనాన్స్ వెనుకబడినవాటిలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి.