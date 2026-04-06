జియో కొత్త ప్లాన్‌.. ‘నెలంతా’ వ్యాలిడిటీ

జియో నుంచి అదిరిపోయే ప్లాన్! కేవలం రూ. 339లకే పూర్తి క్యాలెండర్ నెల (31 రోజులు) వ్యాలిడిటీతో కొత్త ప్లాన్ను రిలయన్స్ జియో అందుబాటులోకి తెచ్చింది. సాధారణంగా 28 రోజుల ప్లాన్లతో విసిగిపోయిన కస్టమర్లకు ఇది గొప్ప ఊరటనిచ్చే అంశం. ఈ కొత్త ప్లాన్ విశేషాలేంటో తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న రూ. 349 ప్లాన్ కంటే ఇది రూ. 10 తక్కువ ధరకే లభించడం విశేషం. ఈ ప్లాన్ ద్వారా ఏడాదికి 13 సార్లు కాకుండా, కేవలం 12 సార్లు రీఛార్జ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
రూ. 339 ప్లాన్ ప్రయోజనాలు
పూర్తి 31 రోజుల క్యాలెండర్ నెల వ్యాలిడిటీ.
రోజుకు 1.5 GB హై-స్పీడ్ డేటా.
ఏ నెట్వర్క్కైనా అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్.
రోజుకు 100 SMSలు ఉచితం.
అదనంగా రూ. 14.95 విలువైన టాక్ టైమ్ బ్యాలెన్స్ కూడా లభిస్తుంది.
సుమారు రూ. 35,100 విలువైన 'గూగుల్ జెమిని ప్రో' సబ్స్క్రిప్షన్ను 18 నెలల పాటు ఉచితంగా పొందవచ్చు.
ఏకంగా 5000 GB (5TB) క్లౌడ్ స్టోరేజ్ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంటుంది.
జియో టీవీ, జియో ఏఐ క్లౌడ్తో పాటు నానో బనానా (Nano Banana) సేవలకు కూడా యాక్సెస్ లభిస్తుంది.
5G వినియోగదారులకు గమనిక
ఈ ప్లాన్లో ఇన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ ఒక చిన్న పరిమితి ఉంది. రూ. 349 ప్లాన్ మాదిరిగా ఇందులో అపరిమిత 5G డేటా సౌకర్యం లేదు. మీరు 5G నెట్వర్క్ను అపరిమితంగా వాడాలనుకుంటే మాత్రం రూ. 349 ప్లాన్ను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.