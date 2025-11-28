 ఎంఎస్ఎంఈల అభివృద్ధి కోసం InDApp | NIRDC Has Launched InDApp for MSME | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎంఎస్ఎంఈల అభివృద్ధి కోసం InDApp

Nov 28 2025 2:39 PM | Updated on Nov 28 2025 2:52 PM

NIRDC Has Launched InDApp for MSME

సూక్ష్మ, చిన్న మరియు మధ్య తరహా పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ (MSME), భారత ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాల ప్రకారం పనిచేసే స్వతంత్ర, లాభాపేక్షలేని సంస్థ అయిన నేషనల్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ రీసెర్చ్‌ అండ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కౌన్సిల్‌ ఎన్ఐఆర్డిసీ (NIRDC), భారతీయ ఎంఎస్ఎంఈలకు ‘ఈజ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్’ను మెరుగుపరచడానికి రూపొదించిన స్వదేశీ డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌ ఇండ్ఆప్ (InDApp)ను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. ఈ అప్లికేషన్‌ను సామాజిక న్యాయం & సాధికారిత, వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహార & ప్రజా పంపిణీ శాఖల రాష్ట్ర మంత్రి బి. ఎల్. వర్మ ఆవిష్కరించారు.

ఎన్ఐఆర్డిసీ బహుశాఖ ఫెసిలిటేషన్‌ వ్యూహంలో భాగంగా అభివృద్ధి చేసిన ఇండ్ఆప్ (InDApp), ఎంఎస్ఎంఈల కార్యకలాపాల్లో వేగం, పారదర్శకత, సామర్థ్యాన్ని పెంచే ఒకే వేదికగా పనిచేస్తుంది. ప్రభుత్వ అనుమతులు, రియల్‌టైమ్‌ మార్కెట్‌ సమాచారం, జాతీయ వ్యాప్తంగా ఉన్న వ్యాపార అవకాశాలకు సులభంగా ప్రాప్యతను కల్పించడం ద్వారా ఈ ప్లాట్‌ఫామ్‌ సుగమమైన, అవగాహనతో కూడిన వ్యాపార నిర్ణయాలను తీసుకునేలా పారిశ్రామికవేత్తలకు శక్తినిస్తుంది.

ఈ కార్యక్రమానికి ఎన్ఐఆర్డిసి ఉన్నతాధికారులు.. శంభు సింగ్ (రిటైర్డ్ ఐఏఎస్), నేషనల్‌ చైర్మన్‌ డా. లలిత్‌ వర్మ (ఐఏఎస్, రిటైర్డ్), నేషనల్‌ వైస్‌ చైర్మన్‌ శుభిష్‌ పీ. వసుదేవ్‌, నేషనల్‌ అడ్మినిస్ట్రేటర్‌ డా. కే.వీ. ప్రదీప్‌ కుమార్‌, నేషనల్‌ డైరెక్టర్‌ (అడ్మినిస్ట్రేషన్‌ & ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్‌); ఎస్. మనోజ్‌, డైరెక్టర్‌ (దక్షిణ ప్రాంతం) సహా పలువురు అధికారులు హాజరయ్యారు.

ఇండ్ఆప్ భౌతిక అవుట్‌రీచ్‌ను డిజిటల్‌ సౌకర్యాలతో అనుసంధానం చేస్తూ, దేశవ్యాప్తంగా వ్యాపారవేత్తల కోసం సులభమైన ఎంగేజ్‌మెంట్‌ మోడల్‌ను సృష్టిస్తుంది. ఈ ప్లాట్‌ఫామ్‌ పరిమాణం, రంగం, భౌగోళిక స్థానం ఏమిటన్నది సంబంధం లేకుండా, మైక్రో, చిన్న మరియు మధ్య తరహా సంస్థలు పారిశ్రామిక అవకాశాలు, మార్కెట్‌ ధోరణులు, ఎగుమతి ప్రమోషన్‌ పథకాలు, ఆర్థిక సబ్సిడీలు, సాంకేతికత అప్‌గ్రేడ్‌లకు సంబంధించిన కీలక సమాచారాన్ని తక్షణమే పొందేందుకు అనుమతిస్తుంది. వ్యాపార ప్రయాణంలోని ప్రతి దశలో మార్గనిర్ధేశం చేయడం, సహచరులు, భాగస్వాములు, సహకారులకు కలిసే అవకాశాలను విస్తరించడం ద్వారా ఇది సంపూర్ణ వ్యాపార ‌సహాయక వ్యవస్థగా పనిచేస్తుంది. జాతీయ & గ్లోబల్‌ స్థాయిలో ఉన్న అవకాశాలకు MSME లకు ప్రాప్తిని పెంచడం ద్వారా,ఇండ్ఆప్ (InDApp) భారత MSME ఎకోసిస్టమ్‌లో సమగ్రతను బలోపేతం చేస్తూ పోటీశీలతను పెంచుతుంది.

మెరుగైన సమన్వయాన్ని సాధించేందుకు, InDAppను ఏడు కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలతో కలిసి అభివృద్ధి చేశారు. అవి..

  • ఆహార ప్రాసెసింగ్ మంత్రిత్వ శాఖ

  • మత్స్య, పశుసంవర్థక & పాడి పరిశ్రమ శాఖ

  • వ్యవసాయ & రైతు సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ

  • వాణిజ్య & పరిశ్రమ మంత్రిత్వ శాఖ

  • పర్యావరణ, అటవీ & వాతావరణ మార్పు మంత్రిత్వ శాఖ

  • కార్పొరేట్‌ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ

  • నూతన & పునరుత్పాదక శక్తి మంత్రిత్వ శాఖ

# Tag
Indapp MSME
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చలికాలంలో వేధించే గొంతు గరగర, దగ్గు తగ్గాలంటే..!
photo 2

స్వామి అయ్యప్ప పడిపూజలో వితికా షేరు దంపతులు
photo 3

సింపుల్‌గా మరింత అందంగా అనసూయ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ (ఫొటోలు)
photo 5

అరుణాచలంలో జబర్దస్త్ కమెడియన్ పంచ్‌ ప్రసాద్ ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)

Video

View all
YV Subbareddy Solid Reply to Reporter 1
Video_icon

YV Subbareddy: పరకామణి అక్రమాలపై సమగ్రంగా విచారణ జరిపించాలి

Students Massive Protest Against Minister Nara Lokesh At VIjayawada 2
Video_icon

ఎన్నికల హామీలు మరిచిన కూటమిపై AISF ఆగ్రహం
Cyclone Ditwah Wreaks Havoc In Sri Lanka 56 Dead 3
Video_icon

దిత్వా తుఫాన్ బీభత్సం.. 56 మంది మృతి
Change of Title for Jr NTR Prashanth Neels Dragon 4
Video_icon

ఎన్టీఆర్ కోసం ప్రశాంత్ నీల్ ఫిక్స్ చేసిన టైటిల్..?
Man Dies By Suicide After Cheating By His Girlfriend 5
Video_icon

నిజామాబాద్ జిల్లా దొంచందా గ్రామంలో ప్రేమికుడు ఆత్మహత్య
Advertisement
 