బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్‌లో మోటరోలా ఫోన్‌లపై ఆఫర్లు

Sep 18 2025 9:45 PM | Updated on Sep 18 2025 9:50 PM

motorola announces offers for Flipkart Big Billion days 2025

ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్ మోటరోలా ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ 2025 కోసం ప్రీమియం, మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్లపైబిగ్బిలియన్మోటోరష్‌’ పేరుతో ప్రత్యేక ఆఫర్లు ప్రకటించింది. ఏఐ-ఆధారిత మోటరోలా ఎడ్జ్60 ప్రో, మోటరోలా ఎడ్జ్‌ 60 ఫ్యూజన్మొదలుకొని మోటో జీ సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్లు, మోటరోలా రేజర్ 60 సిరీస్ వరకు ఆఫర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

మోటరోలా ఎడ్జ్‌ 60 ప్రో 8+ 256జీబీ వేరియంట్ అసలు ధర రూ.29,999 కాగా ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్లో ఆఫర్కింద రూ.24,999 లకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.

మోటరోలా ఎడ్జ్‌ 60 ఫ్యూజన్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్ 8+256జీబీ వేరియంట్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్‌లో రూ.19,999, 12+256జీబీ రూ.21,999 లకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

మోటో జీ96 5జీ 8+128జీబీ రూ.14,999లకు, 8+256జీబీ రూ.16,999లకు వస్తుంది.

మోటో జీ86 పవర్స్మార్ట్ఫోన్ను ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్లో రూ.15,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.

మోటరోలా రేజర్60 8+256జీబీ వేరియంట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ ధర రూ.39,999.

