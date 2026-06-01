‘ఆది కైలాష్’ను అవలీలగా ఎక్కేసిన ‘మారుతి ఆల్టో’

ఉత్తరాఖండ్లోని అత్యంత సవాళ్లతో కూడిన పర్వత మార్గాల్లో ఒకటైన ఆది కైలాష్ రూట్లో మారుతి సుజుకి ఆల్టో ప్రదర్శించిన సామర్థ్యం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. తాజాగా వైరల్ అయిన ఓ వీడియోలో చిన్న హ్యాచ్బ్యాక్ అయిన ఆల్టో, కఠినమైన ఎస్-బెండ్ రూట్ను అవలీలగా అధిగమించడం కనిపించింది. దీంతో నెటిజన్లు ఈ కారును ‘లార్డ్ ఆల్టో’ అంటూ కీర్తిస్తున్నారు.
పితోరాగఢ్ జిల్లాలోని ఆది కైలాష్ యాత్రా మార్గం సన్నని రోడ్లు, ప్రమాదకర మలుపులు, వదులైన కంకర, విరిగిపడే కొండచరియలు వంటి సవాళ్లకు ప్రసిద్ధి చెందింది. సాధారణంగా ఇటువంటి మార్గాల్లో శక్తివంతమైన ఎస్యూవీలకే ఇబ్బందులు ఎదురవుతుంటాయి. అలాంటి రోడ్డుపై ఆల్టో అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో మలుపులు తిరుగుతూ ముందుకు దూసుకెళ్లిన తీరు వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపించింది.
రోడ్డు పక్కన నిలబడి ఉన్న పలువురు ప్రయాణికులు, స్థానికులు కూడా ఈ దృశ్యాన్ని ఆసక్తిగా వీక్షించారు. చిన్న పరిమాణం, తక్కువ బరువు, సులభమైన మెకానికల్ నిర్మాణం కారణంగానే ఆల్టో ఇలాంటి ఇరుకైన మార్గాల్లో సులభంగా కదలగలదని పలువురు ఆటోమొబైల్ అభిమానులు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో మారుతి ఆల్టోకు ‘లార్డ్ ఆల్టో’ అనే ప్రత్యేక గుర్తింపు చాలా కాలంగా ఉంది. దేశంలోని మారుమూల గ్రామాలు, గుట్టల మార్గాలు, కఠినమైన కొండ ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ కారు సులభంగా ప్రయాణించిన అనేక వీడియోలు గతంలో వైరల్ అయ్యాయి. అందుబాటు ధర, తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులు, మంచి మైలేజ్తో పాటు కఠిన పరిస్థితుల్లోనూ పనితీరు చూపించగల సామర్థ్యం దీనికి ప్రత్యేక ఫ్యాన్ బేస్ను ఏర్పరచింది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో లభిస్తున్న ఆల్టో 1.0 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో అందుబాటులో ఉండగా, సీఎన్జీ వేరియంట్ కూడా కొనుగోలుదారులకు ఎంపికగా ఉంది. ఎంట్రీ లెవల్ కార్ల విభాగంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మోడళ్లలో ఇది ఇప్పటికీ ఒకటిగా కొనసాగుతోంది.
అయితే ఆది కైలాష్ వంటి పర్వత మార్గాల్లో ప్రయాణించే ముందు వాహనాన్ని పూర్తిగా చెక్ చేసుకోవడం అత్యంత అవసరం. టైర్ల స్థితి, బ్రేకుల పనితీరు, ఇంధన నిల్వలను ముందుగానే పరిశీలించాలి. ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో వేగాన్ని నియంత్రించడం, ఆకస్మిక మలుపులు లేదా ఓవర్టేకింగ్కు దూరంగా ఉండటం మంచిది. అలాగే కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రాంతాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండటంతో పాటు అత్యవసర అవసరాల కోసం కావాల్సిన సామగ్రిని వెంట తీసుకెళ్లడం మంచిది.