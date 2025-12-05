ఐవేర్ కంపెనీ లెన్స్కార్ట్ సొల్యూషన్స్ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికంలో రూ. 103.4 కోట్ల నికర లాభం ప్రకటించింది. గత క్యూ2లో నమోదైన రూ. 86.3 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది 19.8 శాతం అధికం. ఉత్పత్తులపై మార్జిన్ 68.1 శాతం నుంచి 69.2 శాతానికి పెరిగింది. అటు ఆదాయం రూ. 1,736 కోట్ల నుంచి రూ. 2,096 కోట్లకు (21 శాతం వృద్ధి) చేరింది.
రెండు కీలక విభాగాలు – కంటి పరీక్షలు, కళ్లద్దాల అమ్మకాలు – వరుసగా 44.3 శాతం, 20.2 శాతం మేర పెరిగాయి. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో తాము 1.3 కోట్ల కంటి పరీక్షలు చేసినట్లు సంస్థ సీఈవో పీయుష్ బన్సల్ తెలిపారు. అంతకు రెండేళ్ల క్రితం చేసిన 50 లక్షలతో పోలిస్తే ఇది వార్షికంగా 63 శాతం వృద్ధి అని పేర్కొన్నారు.
సంస్థ డిజిటల్ విస్తరణపైనా దృష్టి సారించింది. కస్టమర్లకు వ్యక్తిగతీకరించిన ఫ్రేమ్ సూచనలు అందించేందుకు ఏఐ ఆధారిత రికమెండేషన్ సిస్టమ్ను మరింత మెరుగుపరుస్తున్నట్లు కంపెనీ వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి. అదే సమయంలో టయర్–2, టయర్–3 నగరాల్లో కొత్త స్టోర్లను ప్రారంభించి భౌతిక రిటైల్ నెట్వర్క్ను వేగంగా విస్తరించాలనే వ్యూహాన్ని లెన్స్కార్ట్ అమలు చేస్తోంది.