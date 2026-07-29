ఐటీఆర్‌ అలర్ట్‌: రూ.5000 పెనాల్టీ.. దగ్గరకొచ్చేసింది!

ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ (ITR) దాఖలుకు గడువు ముగియడానికి ఇంక కేవలం రెండు రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. దీంతో పన్ను చెల్లింపుదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి (AY 2026–27) సంబంధించిన ఐటీ రిటర్న్లను ఆడిట్ అవసరం లేని వేతన ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, సాధారణ వ్యక్తిగత పన్ను చెల్లింపుదారులు జూలై 31 లోపు తప్పనిసరిగా దాఖలు చేయాలి. ఇప్పటివరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ గడువును పొడిగిస్తూ ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.
గడువు దాటిన తర్వాత కూడా డిసెంబర్ 31 వరకు బిలేటెడ్ రిటర్న్ (Belated Return) దాఖలు చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఇందుకు పలు ఆర్థిక, పన్ను సంబంధిత ప్రతికూల ప్రభావాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.
గడువు మిస్ అయితే ఎదురయ్యే ప్రధాన పరిణామాలు
రూ.5,000 వరకు లేట్ ఫీజు
ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 234F ప్రకారం, మొత్తం ఆదాయం రూ.5 లక్షలకు మించి ఉంటే గరిష్ఠంగా రూ.5,000 వరకు ఆలస్య రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మొత్తం ఆదాయం రూ.5 లక్షలలోపు ఉంటే ఈ రుసుము రూ.1,000కే పరిమితం అవుతుంది.
చెల్లించాల్సిన పన్నుపై వడ్డీ
చెల్లించాల్సిన పన్ను బకాయి ఉంటే, సెక్షన్ 234A ప్రకారం నెలకు 1 శాతం చొప్పున వడ్డీ విధిస్తారు. ఈ వడ్డీ అసలు గడువు తేదీ నుంచి రిటర్న్ దాఖలు చేసే వరకు లెక్కిస్తారు.
పాత పన్ను విధానాన్ని ఎంచుకునే అవకాశం కోల్పోవచ్చు
వ్యాపార ఆదాయం ఉన్న పన్ను చెల్లింపుదారులు పాత పన్ను విధానాన్ని కొనసాగించాలంటే గడువులోపు అవసరమైన ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి. ఆలస్యంగా రిటర్న్ దాఖలు చేస్తే కొత్త పన్ను విధానమే వర్తించే అవకాశం ఉంటుంది.
ట్యాక్స్ రీఫండ్లో జాప్యం
రిటర్న్ దాఖలు చేసి, అది ప్రాసెస్ అయిన తర్వాతే ఆదాయపు పన్ను శాఖ రీఫండ్ను జారీ చేస్తుంది. ఆలస్యంగా రిటర్న్ దాఖలు చేస్తే రీఫండ్ కూడా ఆలస్యంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది.
రీఫండ్పై వడ్డీ తగ్గే అవకాశం
రీఫండ్కు అర్హత ఉన్నవారికి కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రభుత్వం వడ్డీ కూడా చెల్లిస్తుంది. అయితే రిటర్న్ ఆలస్యంగా దాఖలు చేస్తే ఆ వడ్డీ ప్రయోజనం తగ్గే అవకాశం ఉంది.
క్యారీ ఫార్వర్డ్ కష్టం
మూలధన లాభాలు (Capital Gains), వ్యాపార నష్టాలు వంటి కొన్ని నష్టాలను భవిష్యత్ సంవత్సరాలకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఆలస్యంగా రిటర్న్ దాఖలు చేస్తే కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది.
పన్ను నిపుణుల సూచన ప్రకారం, చివరి రోజుల్లో ఈ-ఫైలింగ్ పోర్టల్పై ట్రాఫిక్ అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, ఫారమ్-16, AIS, 26AS, బ్యాంక్ వివరాలు, పెట్టుబడి ఆధారాలు సిద్ధం చేసుకుని వీలైనంత త్వరగా ఐటీఆర్ను దాఖలు చేయడం మంచిది.