 ఈయూకు పెరిగిన భారత డీజిల్‌ ఎగుమతులు | India Oil Trade with the EU Shocking Surge 137 percent Spike in Diesel Exports | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఈయూకు పెరిగిన భారత డీజిల్‌ ఎగుమతులు

Sep 6 2025 2:56 PM | Updated on Sep 6 2025 2:56 PM

India Oil Trade with the EU Shocking Surge 137 percent Spike in Diesel Exports

ఆగస్టులో 137 శాతం జంప్‌

భారత్‌ నుంచి యురోపియన్‌ యూనియన్‌(ఈయూ)కు చేసే చమురు ఎగుమతులు గణనీయంగా పెరిగాయి. ఏడాది ప్రాతిపదికన ఆగస్టు నెలలో 137 శాతం డీజిల​్‌ ఎగుమతులు పుంజుకున్నాయి. ఇవి రోజుకు సుమారు 2,42,000 బ్యారెల్స్(బీపీడీ)కు చేరుకున్నాయి. 2026 జనవరిలో రష్యన్ క్రూడాయిల్ నుంచి శుద్ధి చేసిన ఉత్పత్తులపై ఈయూ నిషేధం విధించడమే ఇలా దేశీయ డీజిల్‌ ఎగుమతులు పుంజుకోవడానికి కారణమని తెలుస్తుంది.

రష్యా నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న చమురుతో శుద్ధి చేసిన ఉత్పత్తులపై ఈయూ ఆంక్షలు విధించింది. ఇవి వచ్చే ఏడాది జనవరి నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. దానికి ముందే యురోపియన్ కొనుగోలుదారులు ఇంధన సరఫరాలపై ప్రభావం పడకుండా ఉండేందుకు జాగ్రత్త పడుతున్నారు. అందులో భాగంగా ఇండియా వంటి దేశాల్లో రిఫైనరీ కంపెనీలతో శుద్ధి చేసిన చమురు ఉత్పత్తులను సరఫరా చేయాలనేలా ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటున్నారు. దాంతో ఇండియాలో ఈయూకు చేసే డీజిల్ ఎగుమతులు పెరిగాయి.

భారత కంపెనీలకు ప్లస్‌

రష్యా ఎగుమతులపై ఈయూ, జీ7 దేశాలు ధరల పరిమితి, ముడిచమురు ఆంక్షలు విధించాయి. దాంతో భారతీయ రిఫైనరీలు డిస్కౌంట్ ధరలకు రష్యా ముడి చమురును దిగుమతి చేసుకొని, శుద్ధి చేయడం, చట్టబద్ధంగా డీజిల్, జెట్ ఇంధనాన్ని యూరప్‌కు తరలించడం పెరిగింది. భారతీయ రిఫైనరీలు ముఖ్యంగా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, నయారా ఎనర్జీ, ఎంఆర్‌పీఎల్‌ ఈ ఎగుమతులను పెంచడానికి డిస్కౌంట్ క్రూడ్‌ను భారీగా దిగుమతి చేసుకుంటున్నాయి. 2024 మొదటి మూడు త్రైమాసికాల్లో ఈయూకు ఇంధన ఎగుమతులు ఏడాది ప్రాతిపదికన 58% పెరిగాయి.

రష్యా చమురుపై ఆంక్షలు ఎందుకు?

రష్యన్ క్రూడ్ నుంచి శుద్ధి చేసిన ఉత్పత్తుల తయారీపై ఈయూ ఆంక్షలు విధించింది. రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం నేపథ్యంలో రష్యాకు ఆదాయాన్ని తగ్గించేందుకు జీ7 దేశాలు నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఈ ఆంక్షలు 2026 జనవరి నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. రవాణా, వ్యవసాయం, పరిశ్రమలకు డీజిల్ కీలకం. డీజిల్, డీజిల్ గ్రేడ్ క్రూడాయిల్ సరఫరాలో రష్యా అగ్రస్థానంలో ఉంది.

ఇదీ చదవండి: మన గోప్యత బజారుపాలు!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

అల్లరి నరేష్ కొత్త సినిమా.. క్లాప్‌ కొట్టిన నాగ చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 2

ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ శోభాయాత్రలో కిక్కిరిసిన జనం (ఫొటోలు)
photo 3

పెళ్లి తర్వాత కీర్తి సురేశ్‌ తొలి ఓనమ్‌ సెలెబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

సైమా అవార్డ్స్‌-2025 విజేతలు (ఫొటోలు)
photo 5

భారీ గజమాలతో ఖైరతాబాద్ గణేశుడి శోభాయాత్ర.. భారీగా భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Who Could Be Dhoom 4s Villain 1
Video_icon

ధూమ్ 4 లో ప్రభాస్, ఎన్టీఆర్..?
Prabhas And Ram Charan in LCU 2
Video_icon

ధూమ్ 4 లో ప్రభాస్, ఎన్టీఆర్..? LCU లోకి రామ్ చరణ్..?

Khairatabad Ganesh Immersion In Tankbund 3
Video_icon

గంగమ్మ ఒడికి ఖైరతాబాద్ గణనాథుడు

Kethireddy Pedda Reddy Counter to TDP 4
Video_icon

Kethireddy: నన్ను ఎవడు తొక్కలేడు పోరాటం నా బ్లడ్ లోనే ఉంది
BJP Kolan Shankar Reddy About Modi Comments On Balapur Laddu Purchase 5
Video_icon

బాలాపూర్ లడ్డూ 30 లక్షలకు కొన్నా.. మోదీగారి రియాక్షన్ ఇదే..
Advertisement
 