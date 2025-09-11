 రిజర్వ్‌ బ్యాంకు ఆఫీసర్ల జీతాలు ఎంతుంటాయో తెలుసా? | RBI Officers Salary 2025: Grade B to Deputy General Manager Pay Scale & Benefits | Sakshi
రిజర్వ్‌ బ్యాంకు ఆఫీసర్ల జీతాలు ఎంతుంటాయో తెలుసా?

Sep 11 2025 2:21 PM | Updated on Sep 11 2025 3:21 PM

How Much Salary RBI Officers Really Earn ​here is Breakdown

దేశంలోని బ్యాంకులన్నింటికీ బాసు భారతీయ రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ అదేనండి ఆర్బీఐ. సాధారణంగానే బ్యాంకు ఉద్యోగుల జీతాలపై చాలా మందికి ఆసక్తి ఉంటుంది. మరి దేశ అత్యున్నత బ్యాంక్‌ అయిన రిజర్వ్‌ బ్యాంకులో ఆఫీసర్ల జీతాలు ఎంతుంటాయన్నది మరింత ఆసక్తికరం. ఎంట్రీ లెవల్ గ్రేడ్ బి ఆఫీసర్ల నుంచి ఉన్నత స్థాయి డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ల వరకు జీతాలు ఏ స్థాయిలో ఉంటాయన్నది ఈ కథనంలో తెలుసుకుందామా?

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) ఇటీవలే గ్రేడ్ బి ఆఫీసర్ల వేతన స్కేలును అధికారికంగా సవరించింది. 2025 నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, ప్రారంభ ప్రాథమిక వేతనం నెలకు రూ .55,200 నుండి రూ .78,450 కు పెంచింది. స్థూల నెలవారీ వేతనం ఇప్పుడు రూ .1,50,374 కు చేరుకుంది.

గ్రేడ్ బి ఆఫీసర్ సవరించిన నెలవారీ జీతం బ్రేక్‌డౌన్‌ ఇలా..
బేసిక్ వేతనం: రూ.78,450
స్థూల వేతనం: రూ.1,50,374 (హెచ్‌ఆర్‌ఏ మినహాయించి)
ఇన్-హ్యాండ్ పే: రూ.1.2 లక్షల - రూ.1.35 లక్షలు (లొకేషన్,మినహాయింపులను బట్టి)
పే స్కేల్: 16 ఏళ్లలో రూ.78,450 - రూ.1,41,600

వేతనానికి మించిన ప్రోత్సాహకాలు
ఆర్బీఐ అధికారులు హౌసింగ్ అలవెన్సులు (మెట్రోలలో నెలకు రూ .70,000 వరకు), అభ్యాస రీయింబర్స్‌మెంట్లు, భోజన రాయితీలు, నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ (ఎన్పిఎస్) కింద ఉదారమైన పెన్షన్ మొత్తాలను పొందుతారు.

ఆఫీసర్‌ హోదానెల జీతం
అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్రూ.2.44 లక్షలు – రూ.4.33 లక్షలు
జనరల్ మేనేజర్రూ.2.91 లక్షలు – రూ.4.58 లక్షలు
డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్రూ.4.16 లక్షలు – రూ.6.49 లక్షలు
డిపార్ట్ మెంట్ మేనేజర్రూ.2.08 లక్షలు – రూ.3.33 లక్షలు
డిప్యూటీ మేనేజర్రూ.1.5 లక్షలు – రూ.2.5 లక్షలు
డిస్ట్రిక్ట్‌ మేనేజర్రూ.1.08 లక్షలు – రూ.2 లక్షలు
ఆఫీస్ అసిస్టెంట్రూ.43,000 – రూ.1.01 లక్షలు
ఆఫీస్ అటెండెంట్రూ.27,500 – రూ.66,600

గమనిక: ఇక్కడ పేర్కొన్న జీతం గణాంకాలు ఆంబిషన్ బాక్స్, గ్లాస్ డోర్ వంటి థర్డ్‌ పార్టీ వేదికల్లో నమోదుల ఆధారంగా ఉజ్జాయింపుగా రూపొందించినవి.

