 కృత్రిమ మేధో ప్రవాహం.. ఉపాధికి శరాఘాతం! | How AI Revolution Threatens Jobs Worldwide | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కృత్రిమ మేధో ప్రవాహం.. ఉపాధికి శరాఘాతం!

May 26 2026 8:45 AM | Updated on May 26 2026 8:59 AM

How AI Revolution Threatens Jobs Worldwide

సాంకేతికత ఎంత వేగంగా దూసుకుపోతున్నా మానవీయ విలువలను విస్మరిస్తే సమాజ సమతుల్యత దెబ్బతింటుందని వాటికన్ వేదికగా ప్రపంచ దేశాలకు హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి. మే 25న వాటికన్ ఆడిటోరియంలో పోప్ లియో చారిత్రాత్మక ఎన్సైక్లికల్ (పోప్‌ అధికారిక పత్రం) ‘మాగ్నిఫికా హ్యుమానిటాస్’ను ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ ఏఐ పరిశోధనా సంస్థ ఆంత్రోపిక్ సహ వ్యవస్థాపకుడు క్రిస్టోఫ్ ఓలా పాల్గొని ఏఐ వల్ల భవిష్యత్తులో సంభవించబోయే ఉద్యోగ నష్టాలపై వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పోప్ పక్కనే కూర్చున్న క్రిస్టోఫ్ ఓలా ఏఐ విస్తరణ వల్ల మానవ శ్రమకు పొంచి ఉన్న ముప్పును స్పష్టంగా వివరించారు.

భారీ స్థాయిలో ఉద్యోగాల కోత

కంప్యూటర్ కోడింగ్, కంటెంట్ రైటింగ్, డేటా అనలిటిక్స్, రోజువారీ ఆఫీస్ పనులను క్షణాల్లో పూర్తి చేయగల సరికొత్త ఏఐ సాధనాలను కంపెనీలు మార్కెట్లోకి వదులుతున్న తరుణంలో ఓలా వ్యాఖ్యలు అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి. ‘ఏఐ సాంకేతికత మానవ శ్రమను భారీగా భర్తీ చేసే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ అదే జరిగితే ఉపాధి కోల్పోయి వీధిన పడే లక్షలాది మందికి సామాజిక, ఆర్థిక మద్దతు ఇవ్వడం ప్రపంచ దేశాల చారిత్రక, నైతిక బాధ్యత అవుతుంది’ అన్నారు. సమాజాలు, ప్రభుత్వాలు ఊహించిన దానికంటే అత్యంత వేగంగా ఏఐ ఉపాధి రంగాలను పునర్నిర్మిస్తోందని, దీనికి అడ్డుకట్ట వేయకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

మాగ్నిఫికా హ్యుమానిటాస్

పోప్ లియో విడుదల చేసిన ‘మాగ్నిఫికా హ్యుమానిటాస్’ ఎన్సైక్లికల్ పూర్తిగా కృత్రిమ మేధస్సు యుగంలో మానవాళి ఉనికిని, హక్కులను రక్షించడంపైనే దృష్టి సారించింది. అదుపు లేని, వేగవంతమైన సాంకేతిక అభివృద్ధి వల్లే ప్రస్తుత ఆధునిక సంక్షోభాలు మరింత తీవ్రమవుతున్నాయని ఈ పత్రంలో పోప్ హెచ్చరించారు.

ఎన్సైక్లికల్‌లోని ముఖ్యమైన అంశాలు

  • లగ్జరీగా మారిన ఏఐ కంపెనీలపై ప్రభుత్వాలు కఠినమైన నియంత్రణను కలిగి ఉండాలి.

  • డిజిటల్ ప్రపంచంలో కేవలం కొన్ని సంస్థల చేతుల్లోనే అధికారం ఏకీకృతం కావడం సమాజానికి శ్రేయస్కరం కాదు.

  • ఏఐ అనేది కేవలం సాంకేతిక ఆవిష్కరణ లేదా వ్యాపార సమస్య కాదు, అది నేరుగా మానవ జీవితాలను ప్రభావితం చేసే నైతిక అంశం.

ఒత్తిడిలో ఏఐ సంస్థలు

ప్రస్తుతం ఫ్రాంటీర్‌ ఏఐ ల్యాబ్‌లు ఎదుర్కొంటున్న వాణిజ్యపరమైన సవాళ్లను కూడా క్రిస్టోఫ్ ఓలా ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు. తీవ్రమైన వ్యాపార పోటీ, భౌగోళిక రాజకీయ ఒత్తిళ్లు, వ్యక్తిగత ఆశయాల నడుమ ఈ కంపెనీలు పనిచేస్తున్నాయని ఆయన అంగీకరించారు. తీవ్రమైన అంతర్జాతీయ వాణిజ్య పోటీ వల్ల నైతిక విలువల కంటే లాభాలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయని చెప్పారు. దాంతో సాంకేతికత దుర్వినియోగం అయ్యే ప్రమాదం ఉందన్నారు. మంచి ఉద్దేశాలు ఉన్న పరిశోధకులు సైతం మార్కెట్ శక్తుల ఒత్తిడికి లొంగిపోక తప్పడం లేదని పేర్కొన్నారు. అందుకే ఏఐ సంస్థలపై విమర్శలు, పారదర్శకమైన బహిరంగ పరిశీలన అత్యంత అవసరమని ఓలా స్పష్టం చేశారు.

ఇదీ చదవండి: స్థిరమైన రాబడి.. నమ్మకమైన పెట్టుబడి

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

యాక్షన్‌ హీరో అర్జున్ ‘బ్లాస్ట్ జోన్’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 2

సమంత ‘మా ఇంటి బంగారం’ మూవీ ట్రైలర్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

కర్నాటకలో పెద్ది ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్
photo 4

కన్నప్ప ఫేమ్ ప్రీతి ముకుందన్‌ గ్లామరస్‌ పిక్స్(ఫోటోలు)
photo 5

గ్రీన్ డ్రెస్‌లో బుట్టబొమ్మ పూజా హేగ్డే అందాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Travis Head And Wife Jessica Face Online Abuse After Kohli Spat 1
Video_icon

కోహ్లి VS ట్రావిస్ హెడ్.. హెడ్ భార్యకు వేధింపులు..
Wife Killed Husband With Her Boy Friend In Mancherial 2
Video_icon

వివాహేతర సంబంధం.. భర్తను హత్య చేసిన భార్య
YS Jagan Fires On CM Chandrababu For Betraying Youth 3
Video_icon

మెగా కాదు దగా డీఎస్సీ.. బాబు,లోకేష్ పై జగన్ ఫైర్
YSRCP Perni Nani Serious On Kutami Prabhutvam 4
Video_icon

గుడ్డలతో గొంతులు కోసే.. తడి గుడ్డల పార్టీ !
Plane Rips Through Womens Parachute Over Alps 5
Video_icon

పారాచూట్ ని ఢీ కొట్టిన విమానం.. ఇంతలోనే మహిళ ఏం చేసిందో చూడండి..!
Advertisement
 