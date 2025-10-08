ప్రయివేట్ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ (HDFC Bank) తన రుణ రేట్లను తగ్గించినట్లు ప్రకటించింది. బ్యాంక్ మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ బేస్డ్ లెండింగ్ రేట్ (ఎంసిఎల్ఆర్) తో ముడిపడి ఉన్న రుణగ్రహీతలకు ఉపశమనం కలిగించింది. ఈ తగ్గింపుతో వివిధ రుణ కాలపరిమితులలో చాలా మంది కస్టమర్లకు ఈఎంఐలను తగ్గిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
ఎంపిక చేసిన కాలపరిమితులపై బ్యాంక్ తన ఎంసీఎల్ఆర్ను 15 బేసిస్ పాయింట్ల వరకు తగ్గించింది. సవరణ తరువాత, రుణ వ్యవధిని బట్టి హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ ఎంసిఎల్ఆర్ ఇప్పుడు 8.40 శాతం నుండి 8.65 శాతం వరకు ఉంటుంది. గతంలో ఈ రేట్లు 8.55 శాతం నుంచి 8.75 శాతం వరకు ఉండేవి.
తగ్గింపు ఇలా..
ఓవర్నైట్ ఎంసీఎల్ఆర్ 8.55 శాతం నుంచి 8.45 శాతానికి తగ్గుముఖం పట్టగా, నెల రోజుల వ్యవధి రేటు 8.40 శాతానికి పడిపోయింది. మూడు నెలల రేటును 15 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించి 8.45 శాతానికి తగ్గించారు. ఆరు నెలలు, ఏడాది ఎంసీఎల్ఆర్ రేట్లు ఇప్పుడు 8.55 శాతంగా ఉన్నాయి. దీర్ఘకాలానికి రెండేళ్ల రేటు 8.60 శాతం, మూడేళ్ల రేటు 8.65 శాతంగా ఉంది.
ఎంసీఎల్ఆర్ అంటే..
మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్-బేస్డ్ లెండింగ్ రేట్ లేదా ఎంసిఎల్ఆర్ అనేది రుణం కోసం బ్యాంకు వసూలు చేయగల కనీస వడ్డీ రేటు. ఇది చాలా గృహ, వ్యక్తిగత, వ్యాపార రుణాలకు ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. 2016 లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రవేశపెట్టిన ఎంసిఎల్ఆర్ రుణగ్రహీతలకు బ్యాంకు నిధుల వ్యయం కంటే తక్కువ ఛార్జీలు వసూలు చేయవద్దని నిర్ధారిస్తుంది.
ఈఎంఐలు తగ్గే అవకాశం
ఈ సవరణ తరువాత ఎంసిఎల్ఆర్తో అనుసంధానించిన గృహ, వ్యక్తిగత రుణగ్రహీతలు వారి ఈఎంఐలలో (EMI) తగ్గింపును చూసే అవకాశం ఉంది. రెపో రేటుతో ముడిపడి ఉన్న హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ గృహ రుణ రేట్లు ప్రస్తుతం రుణగ్రహీత ప్రొఫైల్, రుణ రకాన్ని బట్టి 7.90 శాతం నుండి 13.20 శాతం వరకు ఉన్నాయి.