దేశంలో బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా ఎగిశాయి. దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో బంగారం ధర మంగళవారం 10 గ్రాములకు రూ.723 పెరిగి రూ.1,10,312కు చేరుకుంది. ఎంసీఎక్స్ లో డిసెంబర్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 10 గ్రాములకు రూ .723 లేదా 0.65% పెరిగి రూ .1,10,312 వద్ద కొత్త గరిష్టానికి చేరుకుంది.
అంతర్జాతీయంగా డిసెంబర్ కామెక్స్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ఔన్స్కు 3,698.02 డాలర్ల కొత్త ఆల్-టైమ్ గరిష్టానికి పెరిగింది. స్పాట్ గోల్డ్ కూడా ఔన్స్కు 3,658.38 డాలర్ల రికార్డు స్థాయికి పెరిగింది. బంగారం ఒక్కసారిగా ఇంతలా పెరగడానికి నిపుణులు పలు కారణాలను పేర్కొంటున్నారు.
బంగారం ధర ఆకాశాన్ని తాకడానికి ముఖ్య కారణాలు
అమెరికా ఫెడ్ రేటు తగ్గింపు ఆశలు
ట్రేడర్లు ఫెడ్ రేట్ల తగ్గింపుపై మరింత ఆశాభావంతో ఉన్నారు. మనీ మార్కెట్లు ఇప్పటికే 25-బేసిస్ పాయింట్ల రేటు తగ్గింపును పూర్తిగా అంచనా వేశాయి. అంతేకాక సీఎంఈ ఫెడ్వాచ్ టూల్ ప్రకారం.. 50-బేసిస్ పాయింట్ల మేర తగ్గింపు అవకాశాలు కూడా దాదాపు 12% వరకు పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది.
బలహీనమైన అమెరికన్ డాలర్
జపనీస్ యెన్ తో పోలిస్తే డాలర్ 0.2 శాతం తగ్గి 147.21 వద్ద ఉండగా, బ్రిటీష్ పౌండ్ 0.1% పెరిగి 1.3558 డాలర్లకు చేరుకుంది. జూలై 24 నుండి క్లుప్తంగా గరిష్ట స్థాయిని తాకిన తరువాత యూరో 1.1752 డాలర్లకు పడిపోయింది.
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం
ఉక్రెయిన్ పై మాస్కో ప్రతీకార దాడి తరువాత రష్యాపై అమెరికా అదనపు ఆంక్షల సంభావ్యత సురక్షిత-స్వర్గధామ ఆస్తుల డిమాండ్ ను మరింత పెంచిందని కమోడిటీస్ మార్కెట్ నిపుణులు గుర్తించారు.
సుంకం మినహాయింపులు
నికెల్, బంగారం, వివిధ లోహాలు, అలాగే ఫార్మాస్యూటికల్ కాంపౌండ్స్, రసాయనాలతో సహా పారిశ్రామిక ఎగుమతులపై ఒప్పందాలను కుదుర్చుకునే వాణిజ్య భాగస్వాములకు సెప్టెంబర్ 8 నుంచి సుంకం మినహాయింపులను మంజూరు చేస్తూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ పై సంతకం చేశారు.