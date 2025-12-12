 పసిడి పిడుగు.. సిల్వర్‌ షాక్‌!! దారుణంగా ధరలు | Today Gold And Silver Prices December 12th, 2025 In India Hyderabad And Other Cities, See Cost Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Today Gold And Silver Prices: పసిడి పిడుగు.. సిల్వర్‌ షాక్‌!! దారుణంగా ధరలు

Dec 12 2025 10:44 AM | Updated on Dec 12 2025 11:25 AM

Gold and Silver rates on 12th December 2025 in Telugu states

దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు మరింత దూసుకెళ్లాయి. బంగారం ధరలు వరుసగా మూడో రోజూ భారీగా పెరిగి హ్యాట్రిక్‌ కొట్టాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు మదుపరులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం, వెండి ధరలలో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గురువారంతో పోలిస్తే శుక్రవారం బంగారం ధరలు (Today Gold Price) ఒక్కసారిగా ఎగిశాయి. ఇక వెండి ధరలు అయితే వరుసగా ఐదో రోజూ భారీ స్ఠాయిలో దూసుకెళ్లాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు (Today Silver Price) ఎలా ఉన్నాయో కింద చూద్దాం..

 

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మెస్సీతో ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్‌.. సీఎం రేవంత్ రెడీ (ఫొటోలు)
photo 2

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో కిర్రాక్‌ ఫోజులతో కిర్రెక్కిస్తున్న ఈషా రెబ్బా (ఫొటోలు)
photo 3

సూపర్ స్టార్‌ రజినీకాంత్ బర్త్ డే స్పెషల్.. (ఫోటోలు)
photo 4

ఇంద్రకీలాద్రి : జై భవానీ..జైజై..భవానీ..! (ఫొటోలు)
photo 5

విజయనగరంలో సందడి చేసిన సినీతార నిధి అగర్వాల్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
KSR Live Show On PM Narendra Modi Feed Back On AP 1
Video_icon

మోదీ ఫీడ్ బ్యాక్.. బాబులో ఓటమి టెన్షన్
TDP Government Releases Huge Funds For Chandrababu Special Flights 2
Video_icon

ప్రజా ధనంతో జల్సాలు..!
Supreme Court Order To Prabhakar Rao In Phone Tapping Case 3
Video_icon

ప్రభాకర్ రావు అరెస్టు రంగం సిద్ధం..!
Sakshi Exclusive Report On Travel Bus Accident At Tulasipaka Ghat Road 4
Video_icon

తప్పంతా డ్రైవర్ దే! ఇలా చేసుంటే ప్రమాదం తప్పేది..
Smriti Mandhana Ends Wedding Plans 5
Video_icon

సానియా మీర్జా లానే స్మృతి మంధాన కూడా..!
Advertisement
 