 7రోజుల్లో 7,000 జంప్‌  | Gold and silver prices rally, futures hit lifetime highs on MCX | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

7రోజుల్లో 7,000 జంప్‌ 

Sep 4 2025 12:54 AM | Updated on Sep 4 2025 12:54 AM

Gold and silver prices rally, futures hit lifetime highs on MCX

న్యూఢిల్లీ: పుత్తడి నాన్‌స్టాప్‌గా పరుగులు తీస్తోంది. గడిచిన ఏడు రోజుల్లో 10 గ్రాములకు దేశీయంగా రూ.7,000 లాభపడింది. బుధవారం ఢిల్లీ మార్కెట్లో 99.9 శాతం స్వచ్ఛత బంగారం మరో రూ.1,000 పెరిగి రూ.1,07,070 వద్ద ముగిసింది. పసిడికి దేశీయంగా ఇది నూతన జీవిత కాల గరిష్ట స్థాయి. ఈ నెల 25న పసిడి ధర రూ.1,00,170 వద్ద ఉండడం గమనార్హం. ఇక 99.5 శాతం స్వచ్ఛత బంగారం సైతం 10 గ్రాములకు రూ.1,000 పెరిగి రూ.1,06,200 స్థాయిని తాకింది.

 మరోవైపు వెండి ధర పెద్దగా మార్పు లేకుండా రూ.1,26,100 స్థాయిలో ట్రేడయ్యింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్‌ పసిడి 21 డాలర్లకు పైనే పెరిగి సరికొత్త గరిష్ట స్థాయి అయిన 3,618.50 డాలర్లకు చేరుకుంది. ‘‘యూఎస్‌ ఫెడ్‌ వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తుందన్న అంచనాలు పెరిగాయి. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతుండడం, అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థపై నెలకొన్న ఆందోళనలు బంగారం ధరల ర్యాలీకి మద్దతునిచ్చాయి. 

ఈ వారం చివర్లో ఓపెక్‌ ప్లస్‌ కూటమి సమావేశం జరగనుంది. ఇటీవలి ఉక్రెయిన్‌ దాడితో రష్యా ఆయిల్‌ ప్రాసెసింగ్‌ సామర్థ్యం 17 శాతం ప్రభావితం కావడంతో సరఫరా పరమైన ఆందోళనలు నెలకొన్నాయి. దీంతో ఇటీవలి కనిష్టాల నుంచి చమురు ధరలు సైతం పుంజుకున్నాయి’’అని అబాన్స్‌ ఫైనాన్షియల్‌ సర్వీసెస్‌ సీఈవో చింతన్‌ మెహతా వివరించారు. ఫెడ్‌ రేటు కోతల అంచనాలకు తోడు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ అనుసరిస్తున్న టారిఫ్‌ విధానాలు పసిడి ధరలను నడిపిస్తున్నట్టు వెంచురా కమోడిటీ హెడ్‌ ఎన్‌ఎస్‌ రామస్వామి సైతం అభిప్రాయపడ్డారు.   
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

సింగపూర్‌లో చిల్ అవుతోన్న సంక్రాంతికి వస్తున్నాం బ్యూటీ.. ఫోటోలు
photo 2

హీరోయిన్ శ్రద్దా శ్రీనాథ్.. ఆగస్ట్‌ ఇలా గడిచింది (ఫొటోలు)
photo 3

మాళవిక 'హృదయపూర్వం' జ్ఞాపకాలు.. ఫుల్ హ్యాపీ (ఫొటోలు)
photo 4

'కిష్కింధపురి' ఈవెంట్‍‌లో అనుపమ పరమేశ్వరన్(ఫొటోలు)
photo 5

హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకుర్ ఆగస్ట్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
CM Chandrababu Destroys AP Medical Colleges 1
Video_icon

AP: మెడికల్ కాలేజీని ప్రైవేటు వ్యాపారులకు తెగనమ్మేందుకు కుట్ర
Ambati Rambabu Straight Warning to Nara Lokesh Comments on YS Jagan 2
Video_icon

లోకేష్ సంస్కార హీనంగా మాట్లాడుతున్నారు: అంబటి
Botsa Satyanarayana about Urea Shortage in AP 3
Video_icon

కూటమి ప్రభుత్వంలో రైతులను పట్టించుకునేవారే లేకుండాపోయారు: బొత్స
SIT Searches in Chevireddy Bhaskar Reddy and Vijayananda Reddy House 4
Video_icon

తుమ్మలగుంటలోని చెవిరెడ్డి ఇంట్లో సిట్ తనిఖీలు
Telangana Farmers Face Struggles For Urea Shortage 5
Video_icon

Warangal : అన్నదాతను రోడ్డెక్కేలా చేసిన యూరియా సమస్య
Advertisement
 