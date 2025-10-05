 9న వైఎస్‌ జగన్‌ అనకాపల్లి పర్యటన | YS Jagan Anakapalle Tour on Oct 9th: Andhra pradesh | Sakshi
9న వైఎస్‌ జగన్‌ అనకాపల్లి పర్యటన

Oct 5 2025 2:10 AM | Updated on Oct 5 2025 6:08 AM

YS Jagan Anakapalle Tour on Oct 9th: Andhra pradesh

భీమబోయినపాలెంలో ప్రభుత్వ మెడికల్‌ కాలేజీని పరిశీలించనున్న మాజీ సీఎం

7న పార్టీ రీజినల్‌ కో ఆర్డినేటర్లు, జిల్లా అధ్యక్షులతో సమావేశం

సాక్షి, అమరావతి: వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ఈ నెల 7, 8, 9 తేదీల్లో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో పర్యటించను­న్నారు. ఈ మేరకు వివరాలను శనివారం తాడే­పల్లిలోని వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్ర కార్యా­లయం విడుదల చేసింది. ఈ నెల 7వ తేదీన వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పార్టీ రీజనల్‌ కో–­ఆర్డినేటర్లు, జిల్లా అధ్యక్షులు, పార్లమెంట్‌ నియో­జకవర్గ పరిశీలకులతో సమీక్షా సమా­వేశం నిర్వహిస్తారు.

8వ తేదీన భీమవరం(పెద అమిరం)లో వైఎస్సార్‌సీపీ సీనియర్‌ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే ముదునూరి ప్రసాద­రాజు కుమారుడి వివాహ వేడుకకు హాజ­రవుతారు. ఈ నెల 9వ తేదీన అనకాపల్లి జిల్లా మాకవరపాలెం మండలంలోని భీమ­బోయినపాలెంలో ప్రభుత్వ మెడికల్‌ కాలేజీని సందర్శించనున్నారు. వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభు­త్వం చేపట్టిన ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలను పీపీపీ పేరుతో ప్రైవేటుకు ఇవ్వడానికి కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న కుట్రలను అడ్డుకోవడంలో భాగంగా భీమబోయినపా­లెంలో నిర్మాణం నిలిపివేసిన ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలను మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ సందర్శిస్తారు.

