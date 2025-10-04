 కిరణ్ అబ్బవరం కొడుకుని చూశారా? ఎంత ముద్దుగా ఉన్నాడో! (ఫొటోలు) | Kiran Abbavaram At the wedding of cinematographer Daniel Viswas Photos | Sakshi
కిరణ్ అబ్బవరం కొడుకుని చూశారా? ఎంత ముద్దుగా ఉన్నాడో! (ఫొటోలు)

Oct 4 2025 7:12 PM | Updated on Oct 4 2025 7:58 PM

Kiran Abbavaram At the wedding of cinematographer Daniel Viswas Photos1
సినిమాటోగ్రాఫర్ డేనియల్ విశ్వాస్.. రీసెంట్‌గా పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఈ వివాహంలో హీరో కిరణ్ అబ్బవరం.. కొడుకు హను, భార్య రహస్యతో కలిసి సందడి చేశారు. ఆ ఫొటోలని రహస్య తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది.

Kiran Abbavaram At the wedding of cinematographer Daniel Viswas Photos2
Kiran Abbavaram At the wedding of cinematographer Daniel Viswas Photos3
Kiran Abbavaram At the wedding of cinematographer Daniel Viswas Photos4
Kiran Abbavaram At the wedding of cinematographer Daniel Viswas Photos5
Kiran Abbavaram At the wedding of cinematographer Daniel Viswas Photos6
Kiran Abbavaram At the wedding of cinematographer Daniel Viswas Photos7
Kiran Abbavaram At the wedding of cinematographer Daniel Viswas Photos8
Kiran Abbavaram At the wedding of cinematographer Daniel Viswas Photos9
Kiran Abbavaram At the wedding of cinematographer Daniel Viswas Photos10
Kiran Abbavaram At the wedding of cinematographer Daniel Viswas Photos11
Kiran Abbavaram Wedding Daniel Photos
