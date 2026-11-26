చిత్తూరు: జిల్లాలోని కుప్పం మండలం వానగుట్టపల్లిలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. సర్పంచ్గా వైఎస్సార్సీపీ బలపరిచిన అభ్యర్థి గెలుపొందగా, డిక్లరేషన్ ఇవ్వకుండా టీడీపీ గూండాలు అడ్డుకున్నారు.
ఎన్నికల అధికారి కారుపై టీడీపీ మూకలు దాడి చేశాయి. అదే సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలపై కారు దూసుకెళ్లగా, తీవ్ర గాయాలతో రాజేంద్ర అనే కార్యకర్త మృతిచెందాడు. ఈ ఘటనలో మరో నలుగురికి తీవ్ర గాయాలు కాగా, వారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు.
కాగా, ఈరోజు నంద్యాల జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం అహోబిలంలో టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అఖిలప్రియ వైఎస్సార్సీపీ మద్దతు దారులపైకి కారు ఎక్కించారు. ఈ ఘటనలో ఐదుగురికి గాయాలు కాగా, ఓ మహిళ పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఓటమిని జీర్ణించుకోలేని టీడీపీ గూండాలు.. ఈ తరహా దాడులకు పాల్పడటంపై వైఎస్సార్సీపీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఇది ప్రజాస్వామ్యమా.. జంగిల్ రాజ్యామా? అని ధ్వజమెత్తింది.
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