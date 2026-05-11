అమరావతిలో ఏబీఎన్‌ రాధాకృష్ణ పిల్లలకు ఫ్లాట్లు ఎలా ఇస్తారు?

సాక్షి,తాడేపల్లి: రాజధాని పేరుతో అమరావతిలో ఆర్గనైజ్ కరప్షన్ కొనసాగుతోందని మాజీ మంత్రి పేర్నినాని వ్యాఖ్యానించారు. అమరావతి రాష్ట్రానికి గుదిబండగా మారిందన్న పేర్ని నాని మావిగన్ అభివృద్ధి చేస్తే రాష్ట్రంపై ఎలాంటి భారం పడదని అన్నారు. సోమవారం తాడేపల్లి వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు.
అమరావతి పేరుతో చంద్రబాబు దోచుకుంటున్నారు. అమరావతికి రైతులు 54వేల ఎకరాలు ఇచ్చారు. సీఆర్డీఏ రూల్స్ చంద్రబాబుకు వర్తించవు.మావిగన్ అభివృద్ధి చేస్తే రాష్ట్రంపై ఎలాంటి భారం పడదన్నారు.
వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇల్లు కట్టుకుంటే గగ్గోలు పెట్టారు. ఏబీఎన్ రాధాకృష్ణ పిల్లలు అమరావతి భూములు కొనుగోలు చేశారు. వాటి గురించి ఎందుకు మాట్లాడరు. 2024లో సచివాలయం కోసం రైతులు నారాయణకు భూములు ఇచ్చారు. భూములు ఇచ్చిన రైతులకు అక్కడ రైతులకు ఎందుకు ప్లాట్లు ఇవ్వడం లేదని ప్రశ్నించారు.
చంద్రబాబు ఇంటి సమీపంలో రైతుల ఫ్లాట్లు ఉండొద్దా? రాధాకృష్ణ పిల్లలకు మాత్రం ప్లాట్లు ఇస్తారు. మిగితా వారికి అభివృద్ధి జగరని ప్రాంతంలో ప్లాట్లు ఎందుకు ఇస్తారు. చంద్రబాబు బినామీలకు న్యాయం జరుగుతోంది. కళ్లముందే భారీ దోపిడీ జరుగుతోంది’ అని అన్నారు.