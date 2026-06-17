 పిడుగుల వర్షం.. కృష్ణా జిల్లాకు బిగ్ అలర్ట్‌ | IMD Alert to Krishna Districts | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పిడుగుల వర్షం.. కృష్ణా జిల్లాకు బిగ్ అలర్ట్‌

Jun 17 2026 9:32 AM | Updated on Jun 17 2026 9:32 AM

IMD Alert to Krishna Districts

సాక్షి, విజయవాడ: ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. ఇవాళ పిడుగులతో కూడిన కుండపోత వర్షం కురవొచ్చని హెచ్చరించింది. ఇప్పటికే ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండటంతో అధికార యంత్రాంగం ఆగమేఘాల మీద కదులుతోంది. 

వాతావరణ శాఖ అంచనాల ప్రకారం.. రాబోయే మూడు గంటల్లో ఎప్పుడైనా వర్షం మొదలుకావొచ్చు. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో భారీ వర్షాలు పడవచ్చని తెలిపింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అవసరమైతే తప్ప బయటకు వెళ్లకూడదని సూచనలు జారీ చేసింది.

వర్ష ప్రభావంతో లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచే అవకాశం ఉండటంతో స్థానిక యంత్రాంగం కూడా అప్రమత్తమైంది. విద్యుత్ అంతరాయాలు, రవాణా అంతరాయాలు సంభవించే అవకాశాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.

ప్రత్యేకంగా విజయవాడ, మచిలీపట్నం, గుడివాడ, నూజివీడు తదితర ప్రాంతాల్లో వర్ష తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండొచ్చని అంచనా. రైతులు, ప్రయాణికులు వాతావరణ పరిస్థితులను గమనిస్తూ ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

RRR చిన్నారి మల్లి ఇప్పుడు ఎలా మారిందో చూడండి (ఫోటోలు)
photo 2

చ‌రిత్ర సృష్టించిన లియోన‌ల్ మెస్సీ (ఫోటోలు)
photo 3

గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో రగ్బీ సందడి..శ్రుతి హాసన్‌ ఆటా.. పాట (ఫోటోలు)
photo 4

వడ్డే నవీన్ ‘ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌.. (ఫోటోలు)
photo 5

బర్త్ డే స్పెషల్.. లంగా ఓణీలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Special Story On Kola Superdeep Borehole In Russia 1
Video_icon

మీరు నమ్మలేరు!! రష్యాలో ఉన్న ఆ రంధ్రం నరకానికి ద్వారం, ఇది నిజం!
Vishaka Techie Holidaying With Husband In Mussoorie Found Dead 2
Video_icon

విహారయాత్రకు వెళ్లి శవంగా విశాఖ ఐటీ ఉద్యోగిని
Edupuganti Srinivas Sensational Comments On Chintamaneni Prabhakar 3
Video_icon

అందుకే నన్ను చంపాలనుకున్నాడు..! ఈడ్పుగంటి శ్రీనివాస్ సంచలన కామెంట్స్
EV Car Owner Shocking Situation At Hyderabad 4
Video_icon

ఇది EV కార్ల పరిస్థితి... కొన్న గంటలోనే ఏం అయిందో మీరే చూడండి?
YSRCP Rachamallu Shiva Prasad Reddy Shocking Comments On Chandrababu 5
Video_icon

నడిరోడ్డుపై ఉరితీయాలి..! ఛీ... గెలవడం కోసం ఇంత దిగజారుతావా..?
Advertisement
 