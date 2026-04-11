ఏపీపై బట్టబయలైన చంద్రబాబు కపట ప్రేమ

Apr 11 2026 6:01 PM | Updated on Apr 11 2026 6:24 PM

Heritage Foods opens ice cream plant near Hyderabad

సాక్షి,అమరావతి: ఏపీపై సీఎం చంద్రబాబు కపట ప్రేమ బట్టబయలైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రాజకీయాలు చేస్తూనే, పెట్టుబడులను మాత్రం తెలంగాణలో పెడుతున్నారని విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.

తెలంగాణలో హెరిటేజ్‌ సంస్థ కొత్త ప్లాంట్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. శామీర్‌పేటలో 6,205 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో, 98.5 మీటర్ల పొడవు, 63 మీటర్ల వెడల్పుతో హెరిటేజ్‌ ఐస్‌క్రీమ్‌ ప్లాంట్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ ప్లాంట్‌లో చంద్రబాబు కుటుంబం రూ.204 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టింది. వచ్చే ఐదేళ్లలో ఈ పెట్టుబడులను రూ.500 నుంచి రూ.700 కోట్ల వరకు పెంచాలని నిర్ణయించింది.

అయితే, కొత్త ప్లాంట్‌ను ఏపీలో ఏర్పాటు చేయడానికి చంద్రబాబు కుటుంబం ఆసక్తి చూపలేదని విమర్శలు వస్తున్నాయి. సొంత రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు రాకపోయినా, తెలంగాణలో పెట్టుబడులు పెట్టడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. తనని చూసే ఏపీకి పెట్టుబడులు వస్తాయంటూ ప్రచారం చేసుకుంటున్న చంద్రబాబు.. తన కుటుంబ వ్యాపారాన్ని మాత్రం తెలంగాణలో విస్తరించడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారి తీస్తోంది.

బయటపడ్డ ఏపీపై చంద్రబాబు కపట ప్రేమ

 

Related News By Category

Related News By Tags

photo 1

ఆర్టెమిస్‌-2 గ్రాండ్‌ సక్సెస్‌...నాసా విడుదల చేసిన (ఫొటోలు)

photo 2

శర్వానంద్‌ 'బైకర్‌' థాంక్యూ మీట్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

ట్రెండింగ్‌లో తెలుగు హీరోయిన్‌ మానస వారణాసి (ఫోటోలు)
photo 4

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మండిపోతున్న ఎండలు (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌ : గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో యోగ భాగ్యం (ఫొటోలు)

Shehbaz Sharif JD Vance Talks Iran Demands 1
Video_icon

అమెరికా నష్టపరిహారం చెల్లించాల్సిందే.. మీ ఇష్టం మళ్లీ యుద్ధమే!
Chandrababu Heritage Huge Investments In Telangana 2
Video_icon

బయటపడ్డ ఏపీపై చంద్రబాబు కపట ప్రేమ
Jeevan Reddy SENSATIONAL Comments On Chandrababu 3
Video_icon

చంద్రబాబు తెలంగాణకు షాడో సీఎం, జీవన్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు

If Iran USA Ceasefire Talks Fail Will War Start Again 4
Video_icon

చర్చలు విఫలమైతే మళ్లీ యుద్ధం మొదలవుతుందా?
Singer Mangli File Complaint Against Lawyer Subha Singhaboss 5
Video_icon

కావాలనే నాపై తప్పుడు ప్రచారం... లాయర్‌పై సింగర్ మంగ్లీ ఫిర్యాదు
