 సందడి తెచ్చిన గండికోట ఉత్సవాలు | Gandikota Festivals Celebrated Grandly | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సందడి తెచ్చిన గండికోట ఉత్సవాలు

Jan 12 2026 4:22 AM | Updated on Jan 12 2026 4:22 AM

Gandikota Festivals Celebrated Grandly

శోభాయాత్రలో కళాకారుల ప్రదర్శన

శోభాయాత్రతో సరికొత్త వైభవం 

మంత్రముగ్ధుల్ని చేసిన సంప్రదాయ నృత్యాలు, జానపద గీతాలు, వీణ, నాదస్వర ప్రదర్శనలు 

ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన హెలికాప్టర్‌ రైడ్‌

జమ్మలమడుగు/జమ్మలమడుగు రూరల్‌: వైఎస్సా­ర్‌ కడప జిల్లాలో పర్యాటక ప్రాంతమైన గండి­కోటలో వారసత్వ ఉత్సవాలు ఆదివారం సా­యంత్రం శోభాయాత్రతో ప్రారంభమయ్యాయి. గండికోట సాంస్కృతిక, చారిత్రక వైభవాన్ని శోభాయాత్ర ప్రతిబింబించింది. పురాతన రాచరిక సంస్కృతిని గుర్తుచేసే వేషధారణలు, సంప్రదాయ కళారూపాలు, జానపద నృత్యాలు ఈ వేడుకలకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా సంప్రదాయ నృత్యాలు, జానపద గీతాలు, వీ­ణ, నాదస్వర ప్రదర్శనలు మంత్రముగ్ధుల్ని చేశా­యి. హస్తకళల ప్రదర్శన, స్థానిక వంటకాల స్టాళ్లు సందర్శకులకు ప్రత్యేక అనుభూతిని కలిగించా­యి. హెలికాప్టర్‌ రైడ్‌ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది.

మూడు రోజులపాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాలను రాయలసీమ సంస్కృతి, చరిత్ర, ప్రకృతి అందాలను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పేలా డిజైన్‌ చేశారు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతోపాటు లైవ్‌ కాన్సర్ట్‌­లు (రామ్‌ మిరియాల, డ్రమ్స్‌ శివమణి వంటి ప్ర­ముఖుల ప్రదర్శనలు), డ్రోన్‌ షో, ఫైర్‌ క్రాకర్స్, హెలికాప్టర్‌ రైడ్స్, పారాగ్లైడింగ్, బోటింగ్, ట్రెక్కింగ్‌ వంటి అడ్వెంచర్‌ యాక్టివిటీలు ఉన్నాయి.  లేజ­ర్‌ షో, ముషాయిరా తదితర కార్యక్రమాలు ఆక­ట్టు­కోగా.. మంగ్లీ పాట కచేరీ ఉర్రూతలూగించింది. తొలుత సాహితీవేత్తలు జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు, తవ్వా ఓబులరెడ్డి, సగిలి సుధారా­ణి గండికోట చరిత్రను వివరించారు. శోభాయా­త్రలో రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గే­ష్, బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి ఎస్‌.సవిత, ప్రభు­త్వ విప్, ఎమ్మెల్యే సి.ఆదినారాయణరెడ్డి, జిల్లా కలెక్టర్‌ శ్రీధర్‌ చెరుకూరి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ మూవీ ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

భార్య బర్త్‌డే సెలబ్రేట్‌ చేసిన నితిన్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

Anasuya: మొన్నటిదాకా ట్రెండీగా.. ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్‌గా (ఫోటోలు)

photo 4

శ్రీవారిని దర్శించుకున్న టాలీవుడ్ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)

photo 5

సంక్రాంతికి.. సొంతూరికి.. (ఫోటోలు)

Video

View all
Clash Between Congress Leaders High Tension In Peddapalli 1
Video_icon

పెద్దపల్లి జిల్లాలో హైటెన్షన్.. కొట్టుకున్న కాంగ్రెస్ నేతలు
Rachamallu Siva Prasad Reddy Satires On Chandrababu Pawan And Lokesh 2
Video_icon

జగన్ పేరు వింటే మీ ముగ్గురికి కలలో కూడా ఇది పడుతుంది
YSRCP MP Mithun Reddy Giving Moral Support An Strength To Activists 3
Video_icon

ఎవరూ అధైర్య పడకండి.. మన వెనుక జగనన్న ఉన్నాడు
Director Maruthi Shocking Comments On The Raja Saab Movie Result 4
Video_icon

సినిమా రిజల్ట్ ఒక్కరోజులోనే డిసైడ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు
YSRCP Leaders Files Complainst Against ABN Channel On Spreading Fake News 5
Video_icon

ABN కాదు TDP ఛానల్ అని పెట్టుకోండి.. రాధాకృష్ణ, వెంకట్ కృష్ణను అరెస్ట్ చెయ్యాలి
Advertisement
 