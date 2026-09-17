 కాకినాడ జిల్లా: పెళ్ళి బస్సును ఢీకొట్టిన కంటైనర్‌ | Container Lorry Hits Wedding Bus At Tuni Tetagunta | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కాకినాడ జిల్లా: పెళ్ళి బస్సును ఢీకొట్టిన కంటైనర్‌

Sep 17 2026 5:12 PM | Updated on Sep 17 2026 5:39 PM

Container Lorry Hits Wedding Bus At Tuni Tetagunta

సాక్షి, కాకినాడ జిల్లా: పెళ్లి బృందం బస్సుకు పెను ప్రమాదం తప్పింది. పెళ్ళి బస్సును కంటైనర్‌ లారీ వెనుక నుంచి ఢీ కొట్టింది. దీంతో అదుపు తప్పిన బస్సు.. పల్టీ కొట్టింది. కొందరు ప్రయాణికులు బస్సు అద్దాలు పగులకొట్టి బయటపడ్డారు.

తుని సమీపంలోని తేటగుంట జాతీయ రహదారిపై ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఉప్పాడకు చెందిన పెళ్లి బృందం తునిలో వివాహ వేడుకకు హాజరై తిరిగి వెళ్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. బస్సులో 65 మందికిపైగా ఉన్నారు. 43 మంది గాయపడగా.. తుని ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు.

ఇదీ చదవండి: AP: ఆ జిల్లాలకు పిడుగుపాటు హెచ్చరిక

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పదేళ్ల ప్రేమ.. పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

సందడిగా సమంత సీమంతం వేడుక (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : అబ్బా భలే ఉన్నాడే... గణేశుడు (ఫొటోలు)
photo 4

'ధురంధర్' భామ ఆయేషా బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఆషికా.. బార్బీ డాల్‌కి ఏం తక్కువ కాదు! (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Reviews El Nino Effect on Farmers 1
Video_icon

APలో ఉన్నది ఎల్ నినో కాదు.. ఎల్లో నినో ఎఫెక్ట్.. YS జగన్ కౌంటర్
Investigation Into KCR’s Farmhouse Lands.. Revenue Officials Begin Probe 2
Video_icon

కేసీఆర్‌ ఫామ్‌హౌస్‌ భూములపై విచారణ.. రంగంలోకి రెవెన్యూ అధికారులు

YS Jagan Extends Birthday Wishes To PM Modi 3
Video_icon

‘దేశ సేవకు మరింత శక్తి కలగాలి’.. ప్రధాని మోదీకి జగన్‌ విషెస్‌

Bigg Boss Telugu 10 Day 11 Review 4
Video_icon

రోహిత్ & వంశీ మధ్య బిగ్ ఫైట్ కెప్టెన్‌గా చరణ్..!

Vijayawada Paramedical Students Protest 5
Video_icon

కార్పొరేట్ సంస్థలకు దోచిపెట్టడానికి ఎలా వస్తున్నాయి..? డబ్బులు లేవని చెప్పడానికి సిగ్గులేదా..!
Advertisement
 