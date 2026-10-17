గతంలో ఇలానే మాట్లాడితే బొద్దింకల పార్టీ పుట్టింది. ఇప్పుడు చెదల పార్టీ పుడితే మీరే బాధ్యులు!
సార్.. బ్యాలెట్ ఓటింగ్లో గట్టెక్కగలమా!?
టైటిల్: రణబాలి
బెంగళూరులో అద్దె ఇల్లు అంటేనే అమ్మో అనాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఓ వైపు చిన్న ఇళ్లకే భారీ అద్దెలు..
టీమిండియాతో నాలుగో టీ20లో వెస్టిండీస్ పేసర్ షమార్ జోసెఫ్ వ్యవహరించిన తీరుపై భారత దిగ్గజం సునిల్ గావస్కర్ మండిపడ్డా
మైసూర్: దసరా ఉత్సవాల సందర్భంగా మైసూర�...
చండీగఢ్: పంజాబ్లోని బటిండా సమీపంలోన...
కోల్కతా: బెంగాలీయులకు దుర్గా పూజ అం�...
రాజకీయాల్లో ప్రత్యర్థులంటే ఒకరిపై ఒ�...
సాక్షి, అమరావతి: పల్నాడు జిల్లాలో పోల�...
దేశంలో ఓటరు జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర ప�...
మిద్దె /పెరటి తోటల్లో పాలను ఉపయోగించ�...
మీరట్ ‘బ్లూ డ్రమ్’ హత్య కేసులో ముస్క�...
మహిళలు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నా..రోజువార...
నమ్మకంగా సేవలు చేస్తుందని నమ్మిన ఒక �...
ఉత్తరాఖండ్ బీజేపీ మంత్రి రేఖా ఆర్య, ...
అవకాశాలు కోరుకున్నప్పుడు రావు. వచ్చి...
దోసెలంటే ఇష్టపడని వారెవరు ఉంటారు. అయ�...
సాక్షి, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా/తిరుపతి: ...
లక్నో,సాక్షి : ఉత్తరప్రదేశ్లో ఓటర్ల ...
న్యూఢిల్లీ : రాహుల్ గాంధీ కేసుపై ఈసీక�...
జర్మనీలో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదం చోట...
పెషావర్: పాకిస్తాన్లోని పెషావర్ల�...
అవసరమైన వారికి కంటి చూపును ప్రసాదించ...
కోల్కతా: బెంగాల్లో దుర్గా పూజ అంటే �...
ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది దంపత�...
ఢిల్లీ : హిందూ మతం మారితే దళిత రిజర్వే...
శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి వచ్...
సుమారు ఐదేళ్ల క్రితం ఇదే సమయంలో పునీ�...
హైదరాబాద్: ప్రపంచ శాకాహార అవగాహన మా�...
సాక్షి, ఢిల్లీ: ఢిల్లీలో నిరసనల సందర్�...
న్యూఢిల్లీ: ‘బీజేపీ ఐటీ సెల్ పార్ట్ 2’...
సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణలో విద్యు�...
ఏదైనా దేశంలో పర్యటించాలంటే బైక్ లేద...
న్యూఢిల్లీ : సీజేపీ నేతలు సౌరవ్ దాస్, �...
Oct 17 2026 10:35 AM | Updated on Oct 17 2026 10:35 AM