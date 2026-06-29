 విత్తనం నుంచి బీమా వరకు అన్నింటా సమస్యలే... ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తీవ్ర ఆందోళనలో అన్నదాతలు | Chandrababu Government Negligence On Farmers Problem In AP | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Audio: విత్తనం నుంచి బీమా వరకు అన్నింటా సమస్యలే... ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తీవ్ర ఆందోళనలో అన్నదాతలు

Jun 29 2026 7:03 AM | Updated on Jun 29 2026 7:03 AM

audio
Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
 