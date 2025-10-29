 తెలంగాణ సీఎంకు సినీ కార్మికుల సన్మానం (చిత్రాలు) | CM Revanth Reddy Sensational Comments In Cine Workers Meeting At Yousufguda, Photos Story Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సినీ కార్మికులతో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి (ఫొటోలు)

Oct 29 2025 8:06 AM | Updated on Oct 29 2025 9:59 AM

CM Revanth Reddy Sensational Comments Cine Workers Meeting at Yousufguda1
1/14

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డికి సినీకార్మిక సంఘాలు యూసుఫ్‌గూడ పోలీసు గ్రౌండ్స్‌లో మంగళవారం(అక్టోబర్‌ 28, 2025) సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించాయి. ఈ కార్యక్రమానికి ఆర్‌ నారాయణమూర్తి, దిల్‌రాజు, విజయేంద్ర ప్రసాద్‌, పలువురు సినీ సంఘ పెద్దలు హాజరై సందడి చేశారు.

CM Revanth Reddy Sensational Comments Cine Workers Meeting at Yousufguda2
2/14

ఈ సందర్బంగా ఆయన సినీ నటులు, దర్శక నిర్మాతలను ఆప్యాయంగా పలకరించారు.

CM Revanth Reddy Sensational Comments Cine Workers Meeting at Yousufguda3
3/14

పీపుల్స్‌ స్టార్‌ ఆర్‌.నారాయణమూర్తిని ఆలింగనం చేసుకుని ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమానికి సినీ కార్మికులు పెద్దసంఖ్యలో హాజరయ్యారు.

CM Revanth Reddy Sensational Comments Cine Workers Meeting at Yousufguda4
4/14

CM Revanth Reddy Sensational Comments Cine Workers Meeting at Yousufguda5
5/14

CM Revanth Reddy Sensational Comments Cine Workers Meeting at Yousufguda6
6/14

CM Revanth Reddy Sensational Comments Cine Workers Meeting at Yousufguda7
7/14

CM Revanth Reddy Sensational Comments Cine Workers Meeting at Yousufguda8
8/14

CM Revanth Reddy Sensational Comments Cine Workers Meeting at Yousufguda9
9/14

CM Revanth Reddy Sensational Comments Cine Workers Meeting at Yousufguda10
10/14

CM Revanth Reddy Sensational Comments Cine Workers Meeting at Yousufguda11
11/14

CM Revanth Reddy Sensational Comments Cine Workers Meeting at Yousufguda12
12/14

CM Revanth Reddy Sensational Comments Cine Workers Meeting at Yousufguda13
13/14

CM Revanth Reddy Sensational Comments Cine Workers Meeting at Yousufguda14
14/14

# Tag
Revanth Reddy Tollywood yousufguda Workers R Narayana Murthy
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

లేటు వయసు పెళ్లి.. ముచ్చటగా 365 రోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

పుట్టినరోజు వేడుకలో స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ కూతురు (ఫోటోలు)
photo 3

విహారయాత్రలో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫోటోలు)
photo 4

ఏపీపై మోంథా పంజా.. అన్నదాత ఆశలను చిదిమేసిన భారీ తుపాను (ఫొటోలు)
photo 5

#CycloneMontha : వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో వర్షబీభత్సం (ఫొటోలు)

Video

View all
Super Star Rajinikanth Goodbye To Movies 1
Video_icon

సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పిన రజనీకాంత్..!
Lovers Washed Away In Floods At Jangaon 2
Video_icon

వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన ప్రేమ జంట..
Cyclone Montha Effect Heavy Rain Alert In Telangana 3
Video_icon

తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. అధికారుల కీలక హెచ్చరిక
Munneru River Flowing In Danger Zone 4
Video_icon

ముంచుకొస్తున్న మున్నేరు
YSRCP Vidadala Rajini Strong Counter To Chandrababu And Nara Lokesh 5
Video_icon

సమీక్ష పేరుతో బాబు,లోకేష్ లు ఆర్భాటాలు.. స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చిన విడదల రజిని
Advertisement