 నిప్పుల కుంపటిలా భానుడు.. నీటి చుక్క కోసం పక్షుల విలవిల! (ఫొటోలు)
నిప్పుల కుంపటిలా భానుడు.. నీటి చుక్క కోసం పక్షుల విలవిల! (ఫొటోలు)

May 23 2026 12:26 PM | Updated on May 23 2026 12:39 PM

విశాఖపట్నం : ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఆకాశం నుంచి నిప్పుల వర్షం కురుస్తోందా అన్నట్లుగా ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఉక్కపోత, సెగలతో మనుషులే ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావడానికి భయపడుతున్న తరుణంలో... నోరులేని పక్షులు, వ గజీవాలు, పశువులు తాగడానికి గుక్కెడు నీరు లేక విలవిలాడిపోతున్నాయి.

ఎండ తీవ్రతకు చుట్టుపక్కల ఉన్న చెరువులు, కుంటలు అడుగంటిపోవడంతో జీవరాశుల దాహం కేకలు అరణ్య రోదనగా మారుతున్నాయి. గత రెండు రోజులుగా అనకాపల్లి జిల్లాలో ఎండల తీవ్రత పెరగడంతో, చల్లదనం కోసం, దాహం తీర్చుకోవడం కోసం పక్షులు విలవిలాడుతూ నక్కపల్లి మండలంలో రామకృష్ణపురం సమీపంలో ఉన్న పోలవరం ఎడమ కాలువలో ఉన్న నీటి కోసం పరుగులు తీస్తున్నాయి.

ప్రవహిస్తున్న కాలువ నీటిని చూసి, ప్రాణాలు నిలుపుకోవాలనే ఆరాటంతో కాలువ వద్దకు చేరుకుంటున్న పక్షుల ఆర్తనాదాలు అక్కడ కనిపిస్తున్న దృశ్యాలలో స్పష్టమవుతున్నాయి. నీటి చుక్క కోసం పక్షులు పడుతున్న ఇక్కట్లకు అద్దం పడుతున్న గుండెను పిండేసే 'ఫోటో స్టోరీ' ఇది...

ఫొటోలు – సాక్షి ఫొటోగ్రాఫర్, విశాఖపట్నం

Visakhapatnam Andhra Pradesh heat Heat wave animals
హైదరాబాద్ లో ఆకట్టుకుంటున్న హనుమాన్ విగ్రహం (ఫొటోలు)
బికినీ ట్రీట్‌లో నిజమెంత?.. ట్రెండింగ్‌లో రుక్మిణి వసంత్‌ (ఫొటోలు)
స్టైలిష్‌ అవతార్‌లో సీఎం విజయ్‌.. ఉప్పొంగిన అభిమానం (చిత్రాలు)
కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌ : నీలిరంగు గౌనులో దేవకన్యలా ఐశ్వర్యా రాయ్‌ (ఫొటోలు)
ఎస్ఆర్‌హెచ్ వ‌ర్సెస్ ఆర్సీబీ.. చిందేసిన ఉప్ప‌ల్‌ (ఫొటోలు)

నువ్వు ఎవడురా కూలగొట్టడానికి.. నీ అబ్బ జాగీరా.. తోపుదుర్తి మాస్ వార్నింగ్!
ఉన్న పిల్లలకే రక్షణ లేదు.. మళ్ళీ నలుగురు పిల్లలు కనాలని చెప్తున్నారు
సోనాలి సింగ్ పై కేసు నమోదు చేసిన విష్ణుప్రియ..
మా భూములు లాక్కోవడానికి మీరెవరు? ఇస్తామన్న ప్లాట్లు ఎక్కడ?
బాబుకు షాక్ ఇచ్చిన కాపులు.. చైతన్య యాత్రకు సిద్ధం
