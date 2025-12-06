 వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ ‘పోలీస్ కంప్లెయింట్’ సినిమా స్టిల్స్‌ | Varalaxmi Sarathkumar Police Complaint Movie Photos | Sakshi
వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ ‘పోలీస్ కంప్లెయింట్’ సినిమా స్టిల్స్‌

Dec 6 2025 12:18 PM | Updated on Dec 6 2025 12:25 PM

Varalaxmi Sarathkumar Police Complaint Movie Photos1
వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ - నవీన్ చంద్ర ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో దర్శకుడు సంజీవ్ మేగోటి రూపొందిస్తున్న ‘పోలీస్ కంప్లెయింట్’ మూవీ ఇటీవల షూటింగ్ పూర్తిచేసుకుంది. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుపుకుంటోంది.

Varalaxmi Sarathkumar Police Complaint Movie Photos2
Varalaxmi Sarathkumar Police Complaint Movie Photos3
Varalaxmi Sarathkumar Police Complaint Movie Photos4
Varalaxmi Sarathkumar Police Complaint Movie Photos5
Varalaxmi Sarathkumar Police Complaint Movie Photos6
Varalaxmi Sarathkumar Police Complaint Movie Working Stills Tollywood Naveen chandra Web Cinema Photos
