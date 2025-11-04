 చుక్కల డ్రెస్‌లో కృతిశెట్టి.. బహు చక్కగా! (ఫొటోలు) | Krithi Shetty gorgeous in red rose dress: Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చుక్కల డ్రెస్‌లో కృతిశెట్టి.. బహు చక్కగా! (ఫొటోలు)

Nov 4 2025 3:23 PM | Updated on Nov 4 2025 3:58 PM

Krithi Shetty gorgeous in red rose dress: Photos1
1/14

Krithi Shetty gorgeous in red rose dress: Photos2
2/14

'ఉప్పెన' ఫేమ్ కృతి శెట్టి ప్రస్తుతం గ్లామరస్ ఫొటోషూట్స్‌తో ఫుల్ బిజీగా ఉంది.

Krithi Shetty gorgeous in red rose dress: Photos3
3/14

రీసెంట్‌గా ఎర్రని చుక్కలో డ్రస్సులో చూడముచ్చటగా కనిపిస్తూ ఆకట్టుకుంది.

Krithi Shetty gorgeous in red rose dress: Photos4
4/14

Krithi Shetty gorgeous in red rose dress: Photos5
5/14

Krithi Shetty gorgeous in red rose dress: Photos6
6/14

Krithi Shetty gorgeous in red rose dress: Photos7
7/14

Krithi Shetty gorgeous in red rose dress: Photos8
8/14

Krithi Shetty gorgeous in red rose dress: Photos9
9/14

Krithi Shetty gorgeous in red rose dress: Photos10
10/14

Krithi Shetty gorgeous in red rose dress: Photos11
11/14

Krithi Shetty gorgeous in red rose dress: Photos12
12/14

Krithi Shetty gorgeous in red rose dress: Photos13
13/14

Krithi Shetty gorgeous in red rose dress: Photos14
14/14

# Tag
Krithi Shetty Red Dress rose Actress Gallery Photos Movie News
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'సంతాన ప్రాప్తిరస్తు' ట్రైలర్‌ ఈవెంట్‌లో సినీ ప్రముఖులు (ఫోటోలు)
photo 2

కాంత ట్రైలర్‌ లాంచ్‌.. ఒకే వేదికపై దుల్కర్‌, రానా (ఫోటోలు)
photo 3

ఎన్నికల వేళ అరుదైన చిత్రాలు.. బిహార్‌ ఓటర్ల ప్రత్యేక (ఫొటోలు)
photo 4

#KotiDeepotsavam : ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో ఘనంగా కోటి దీపోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కోటి దీపోత్సవం (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Leaders Support to Krishnampalem Victims 1
Video_icon

జగన్ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ప్యాకేజీ అమలు చేయాల్సిందే
KSR Live Show Debate On Chandrababu as Credit Chor 2
Video_icon

KSR Live Show: క్రెడిట్ దొంగ
Anchor Eswar Reveals Sensational Facts On Chandrababu Karakatta Palace 3
Video_icon

చంద్రబాబు గుండెల్లో బుల్లెట్ ట్రైన్లు కరకట్టపై యాంకర్ ఈశ్వర్ సంచలన నిజాలు
Bihar Elections Updates Highest Ever in State History 4
Video_icon

బీహార్ లో రికార్డు స్థాయిలో ఓటింగ్... ఓటర్లకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసిన సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్
Victims Family Reveals SHOCKING Facts About Power Failure At KGH 5
Video_icon

KGH: విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయి పనిచేయని వైద్య పరికరాలు
Advertisement