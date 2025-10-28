 నిషా అగర్వాల్ కొడుకు బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు) | Actress Nisha Agarwal son Birthday celebrations Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నిషా అగర్వాల్ కొడుకు బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Oct 28 2025 6:46 PM | Updated on Oct 28 2025 8:33 PM

Actress Nisha Agarwal son Birthday celebrations Photos1
1/9

కాజల్ అగర్వాల్ చెల్లి, అప్పట్లో టాలీవుడ్‌లో హీరోయిన్ గా చేసిన నిషా అగర్వాల్..

Actress Nisha Agarwal son Birthday celebrations Photos2
2/9

ప్రస్తుతం ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తోంది.

Actress Nisha Agarwal son Birthday celebrations Photos3
3/9

తాజాగా తన కొడుకు ఇషాన్ 8వ పుట్టినరోజుని ముంబైలోని తాజ్ మహాల్ హోటల్‌లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంది.

Actress Nisha Agarwal son Birthday celebrations Photos4
4/9

Actress Nisha Agarwal son Birthday celebrations Photos5
5/9

Actress Nisha Agarwal son Birthday celebrations Photos6
6/9

Actress Nisha Agarwal son Birthday celebrations Photos7
7/9

Actress Nisha Agarwal son Birthday celebrations Photos8
8/9

Actress Nisha Agarwal son Birthday celebrations Photos9
9/9

# Tag
Actress Nisha Agarwal Son birthday celebrations Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

లేటు వయసు పెళ్లి.. ముచ్చటగా 365 రోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

పుట్టినరోజు వేడుకలో స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ కూతురు (ఫోటోలు)
photo 3

విహారయాత్రలో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫోటోలు)
photo 4

ఏపీపై మోంథా పంజా.. అన్నదాత ఆశలను చిదిమేసిన భారీ తుపాను (ఫొటోలు)
photo 5

#CycloneMontha : వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో వర్షబీభత్సం (ఫొటోలు)

Video

View all
Super Star Rajinikanth Goodbye To Movies 1
Video_icon

సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పిన రజనీకాంత్..!
Lovers Washed Away In Floods At Jangaon 2
Video_icon

వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన ప్రేమ జంట..
Cyclone Montha Effect Heavy Rain Alert In Telangana 3
Video_icon

తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. అధికారుల కీలక హెచ్చరిక
Munneru River Flowing In Danger Zone 4
Video_icon

ముంచుకొస్తున్న మున్నేరు
YSRCP Vidadala Rajini Strong Counter To Chandrababu And Nara Lokesh 5
Video_icon

సమీక్ష పేరుతో బాబు,లోకేష్ లు ఆర్భాటాలు.. స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చిన విడదల రజిని
Advertisement