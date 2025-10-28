 తెలంగాణలో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ఆలయాన్ని మీరు సందర్శించారా? (ఫొటోలు) | Telangana Tirupati Ammapuram Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Photos Gallery With Interesting Facts In Telugu | Sakshi
Kurumurthy Swamy Temple Photos: జనులను ఆకట్టుకుంటున్న కురుమూర్తి జాతర (ఫొటోలు)

Oct 28 2025 10:02 AM | Updated on Oct 28 2025 11:24 AM

Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Ammapuram Photos1
1/24

కురుమూర్తి వెంకటేశ్వరస్వామి దేవాలయం

Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Ammapuram Photos2
2/24

తెలంగాణ రాష్ట్రం, మహబూబ్ నగర్ జిల్లా, చిన్నచింతకుంట మండలంలోని కురుమూర్తి గ్రామంలో ఉన్న దేవాలయం.

Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Ammapuram Photos3
3/24

మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జిల్లాలోనే అతి పురాతనమైన దేవస్థానంగా పేరుగాంచింది.

Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Ammapuram Photos4
4/24

తిరుమల వేంకటేశ్వర దేవాలయానికి, కురుమూర్తి దేవాలయానికి పోలికలున్నాయి. పూర్వం కురుమూర్తికి కురుమతి పేరు ఉన్నట్లు దేవాలయ చరిత్ర ప్రకారం తెలుస్తోంది. కాంచన గుహగా పేరొందిన కురుమూర్తి కొండలలో ఉన్న వెంకటేశ్వరస్వామిని వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున భక్తులు దర్శించుకుంటారు.

Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Ammapuram Photos5
5/24

అమ్మాపూర్‌ గ్రామ సమీపంలో ఏడుకొండల మధ్య స్వయంభూవంపై లక్ష్మి సమేతంగా వెలిసిన స్వామి పేదల తిరుపతిగా మొక్కులందుకుంటున్నాడు.

Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Ammapuram Photos6
6/24

స్వామి వారికి ప్రతి ఏటా బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి. వీటిలో ఉద్దాల ఉత్సవం అనగా పాదుకలను తయారు చేయడం ప్రధాన ఘట్టం.

Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Ammapuram Photos7
7/24

రాయలసీమ నుంచి తెచ్చిన ఆవు చర్మంతో వడ్డేమాన్ గ్రామంలో చర్మకారులు వారం రోజులు శ్రమించి పాదుకలను తయారుచేస్తారు. ఉత్సవం రోజున పాదుకలను ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం దగ్గర పూజిస్తారు.

Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Ammapuram Photos8
8/24

తిరుమలలోని ఏడుకొండలపై వెలసిన శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామికి ‘అలిపిరి మండపం’ ఉండగా ఇక్కడ కురుమూర్తి శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామికి ‘ఉద్దాల మండపం’ ఉంది

Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Ammapuram Photos9
9/24

మహబూబ్ నగర్ నుంచి 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది.

Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Ammapuram Photos10
10/24

Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Ammapuram Photos11
11/24

Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Ammapuram Photos12
12/24

Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Ammapuram Photos13
13/24

Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Ammapuram Photos14
14/24

Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Ammapuram Photos15
15/24

Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Ammapuram Photos16
16/24

Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Ammapuram Photos17
17/24

Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Ammapuram Photos18
18/24

Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Ammapuram Photos19
19/24

Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Ammapuram Photos20
20/24

Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Ammapuram Photos21
21/24

Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Ammapuram Photos22
22/24

Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Ammapuram Photos23
23/24

Sri Kurumurthy Venkateswara Swamy Temple Ammapuram Photos24
24/24

# Tag
venkateswara swamy temple Venkateswara Swamy Telangana devotional photo gallery
