ഒരുകുടയിലൊരുമ! പുറത്ത് തീ ആളിപ്പെയ്യുകയാണ്! നനയരുത്, പൊള്ളും! ഈ കുടക്കീഴിൽ അഭയം. We Shall Overcome 😊 This is not our hide and seek game with the police or the government. It's high time to realize the seriousness of the scenario. If you still feel like running around singing Go Karuna, then you already are infected with something worse! Stay Home Stay Safe Long Live Unity! ശാരീരിക അകലം സാമൂഹിക ഒരുമ! Break The Chain! Music : Ishan Dev കരളുറപ്പുള്ള കേരളം

