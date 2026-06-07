సాక్షి, ఎన్టీఆర్ జిల్లా: యూట్యూబర్ రమా నందన(అలియాస్ నందు), ఆ
జై చంద్రబాబు అంటే మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది సార్!
భారత టీ20 జట్టు కెప్టెన్సీ నుంచి సూర్యకుమార్ యాదవ్ను ఇవాళ (జూన్ 6) తొలగించారు.
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ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ దాదాపు రెండు నెలల పాటు అభిమానులకు అసలు సిసలైన క్రికెట్ మజాను అందించింది.
Jun 7 2026 1:43 PM | Updated on Jun 7 2026 1:43 PM
చల్లబడిన తెలుగు రాష్ట్రాలు