రేపు పీఎస్ హెచ్ఎంల సమావేశం
కడప కోటిరెడ్డిసర్కిల్: ఈనెల 30వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు ఆర్టీసీ బస్టాండు వద్ద గల సీఐటీయూ కార్యాలయంలో వైఎస్సార్ జిల్లాలోని పీఎస్ హెచ్ఎంల సమావేశం నిర్వహిస్తున్నట్లు ఏపీపీఎస్ హెచ్ఎం ఫోరం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సీవీ ప్రసాద్, కార్యదర్శి వరలక్ష్మి తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో పీఎస్ హెచ్ఎంల సమస్యలపై చర్చిస్తామని, అనంతరం ఫోరం జిల్లా కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు.
బ్రహ్మంగారిమఠం: ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం బ్రహ్మంగారిమఠంలో ఆదివారం సాయంత్రం హిందూ సమ్మేళన కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. బి.మఠం నాలుగు రోడ్ల కూడలి నుంచి భారీగా నరసన్నపల్లె బీసీ కాలనీ సమీపంలోని సభా ప్రాంగణం వరకు ర్యాలీ నిర్వహించనున్నారు. అనంతరం వివిధ మఠాధిపతులు, పీఠాధిపతులు, హిందూ సమితి సభ్యుల ప్రసంగాలు ఉంటాయి. స్థానిక ఆర్యవైశ్య అమ్మవారిశాల అధ్యక్షుడు అయ్యపు సురేష్ విరాళాల సేకరణ బాధ్యత తీసుకున్నారు. పార్టీలకు అతీతంగా హిందువులు ఈ సమ్మేళనంలో పాల్గొనాలని నిర్వాహకులు కోరారు.
కడప కోటిరెడ్డిసర్కిల్: తమిళనాడులో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా రామేశ్వరం–ఓఖా రైలును ఉన్నతాధికారులు రద్దు చేశారని కడప రైల్వే కమర్షియల్ ఇన్స్పెక్టర్ జనార్దన్ తెలిపారు. తమిళనాడులోని పంబన్ బ్రిడ్జి వద్ద గాలుల తీవ్రత అధికంగా ఉందని, అందుకోసం ఈనెల 29వ తేదీన బయలుదేరాల్సిన రామేశ్వరం–ఓకా ఎక్స్ప్రెస్ను, డిసెంబరు 4న ఓకా–రామేశ్వరం రైలును రద్దు చేశారని ఆయన తెలిపారు. ప్రయాణికులు ఈ విషయాన్ని గమనించాలని ఆయన కోరారు.
కడప సెవెన్రోడ్స్: జిల్లాలోని జర్నలిస్టుల అక్రిడిటేషన్ కార్డుల గడువు ముగుస్తున్న నేపథ్యంలో అక్రిడిటేషన్ కార్డుల కాల పరిమితిని మరో రెండు నెలల పాటు పొడిగించినట్లు సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ ఏడీ పద్మజ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. డిసెంబరు 01, 2025 నుంచి జనవరి 31, 2026 వరకు లేదా కొత్త కార్డులు జారీ ప్రక్రియ ఏది ముందు జరిగితే అప్పటివరకు పొడిగింపు ఉత్తర్వులు అమలులో ఉంటాయన్నారు. ఈ మేరకు సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ సంచాలకులు కేఎస్ విశ్వనాథన్ ఆదేశాలు జారీ చేశారన్నారు. ప్రస్తుతం నవంబర్, 30 నాటికి అక్రిడిటేషన్ కార్డులు కలిగిన వివిధ ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న పాత్రికేయులకు ఈ పొడిగింపు సౌకర్యం వర్తిస్తుందని ఆమె తెలిపారు.
కడప వైఎస్ఆర్ సర్కిల్: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు జిల్లాలోని విద్యా సంస్థల బస్సులను రవాణా శాఖ అధికారులు తనిఖీ చేశారు. నగర శివార్లలోని ఊటుకూరులోని జిల్లా ఉప రవాణా శాఖ కార్యాలయ ఆవరణంలో ఎంవీఐ విజయ్ భాస్కర్, ఏఎంవీఐ లక్ష్మీ ప్రసన్న ఆధ్వర్యంలో విద్యా సంస్థల బస్సులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. ప్రధానంగా భద్రతా పరమైన అంశాలైన అగ్నిమాపక పరికరాలు, అత్యవసర ద్వారం, స్పీడ్ గవర్నర్లు వాటి పనితీరును పరిశీలించారు. లోటుపాట్లను గమనించి సూచనలను అందించారు.
ఎర్రగుంట్ల: ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు ఎవరూ ఆర్ఎంపీల వద్దకు వెళ్లకూడదని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వచ్చి వైద్యం చేయించుకోవాలని జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ నాగరాజు సూచించారు. శుక్రవారం మండల పరిధిలోని తిప్పలూరు గ్రామంలో డ్రైడే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజలందరూ కాచ్చి చల్లార్చిన నీటిని తాగాలన్నారు. దోమలు కుట్టకుండా దోమతేరలు వాడాలని, ఇంటి పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎంఓ వెంకటరెడ్డి ఖాజమొహిద్దీన్ , డాక్టర్ జ్యోత్స్న తదితరులు పాల్గొన్నారు.