రైతు ఉత్పాదక సంస్థలను బలోపేతం చేయాలి
డాక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి
కడప సెవెన్రోడ్స్: రైతు ఉత్పాదక సంస్థ (ఎఫ్పీఓ)లను బలోపేతం చేసే దిశగా సంబంధిత శాఖల అధికారులు కృషి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి డీఎంసీ సభ్యులను ఆదేశించారు. శుక్రవారం స్థానిక కలెక్టరేట్లోని పీజీఆర్ఎస్ హాలులో కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రాయోజిత పథకం అయిన రైతు ఉత్పాదక సంస్థ(ఎఫ్పీఓ)ల ఏర్పాటు, యాజమాన్యం అనే అంశంపై జిల్లా స్థాయి పర్యవేక్షణ కమిటీ (డీఎంసీ) సభ్యుల సమావేశం జిల్లా కలెక్టర్ అధ్యక్షతన జరిగింది. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఉత్పత్తి అనుకూలతలను గుర్తించి, అనుబంధ విభాగాలు, ఇతర వాటాదారుల మద్దతుతో ఆయా ఎఫ్పీఓలను అభివృద్ధి చేసేందుకు వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రొడక్ట్ విధానాన్ని పటిష్టంగా అమలు చేయాలని సూచించారు. జిల్లాలో సేవాదృక్పథంతో నడిచే ఎఫ్పీఓల ఏర్పాటుకు రైతులను ప్రోత్సహించాలన్నారు. మినీ మార్కెట్గా ఎదిగే అవకాశాలు ఉన్న ఎఫ్పీఓలను అభివృద్ధి చేసేందుకు వ్యవసాయ శాఖ దృష్టి సారించాలన్నారు. జిల్లాలో అధిక దిగుబడిని ఇస్తున్న నాణ్యమైన అరటి, చీనీ పంటను జిల్లా ప్రధాన ఉత్పాదకంగా గుర్తించి దిగుబడి, మార్కెటింగ్ అభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టాలన్నారు. జిల్లాలో సేంద్రియ ఉత్పత్తులకు అధిక ప్రాధాన్యతను ఇస్తూ, అందుకు అనుగుణంగా ఉత్పత్తులకు మార్కెటింగ్ సదుపాయాన్ని కల్పించాలన్నారు. వ్యవసాయ శాఖ జిల్లా అధికారి చంద్రా నాయక్, ఎల్డీఎం జనార్దనం, నాబార్డు ప్రతినిధులు, ఏపీ ఎంఐపీ పీడీ వెంకటేశ్వర రెడ్డి, ఉద్యానవన శాఖ డీడీ సతీష్ కుమార్, ప్రకృతి సాగు సీపీఎం ప్రవీణ్ కుమార్, పశుసంవర్థకశాఖ, అనుబంధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహించండి
జిల్లాలో ఉన్న వనరులను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ నూతన పరిశ్రమల స్థాపనకు ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహించాలని కలెక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు. శుక్రవారం కలెక్టరేట్లోని పీజీఆర్ఎస్ హాల్లో జిల్లా పారిశ్రామిక ఎగుమతులు, ప్రోత్సాహక కమిటీ (డీఐఈిపీసీ) సమీక్ష సమావేశం కలెక్టర్ అధ్యక్షతన జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జిల్లాలో పారిశ్రామిక రంగాన్ని పటిష్టం చేసి.. మరింత విస్తృత పరిచేందుకు అన్ని అనుబంధ శాఖలు సమన్వయంతో జిల్లా ఆర్థిక ప్రగతికి తోడ్పాటునివ్వాలని సూచించారు. తొలుత కలెక్టర్ ఇతర అధికారులతో కలిసి పారిశ్రామిక వేత్తలకు అందిస్తున్న ప్రోత్సాహకంపై పోస్టర్లను ఆవిష్కరించారు.ఈ సమావేశంలో పరిశ్రమల శాఖ జీఎం చాంద్బాషా, ఏపీఐఐసీ జోనల్ మేనేజర్ శ్రీనివాసమూర్తి, లీడ్ బ్యాంకు మేనేజర్ జనార్దన, డిప్యూటీ చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ చిన్నారావు, సోషల్ వెల్ఫేర్ డీడీ సరస్వతి, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు, డీడీఆర్ఎఫ్ అధికారులు, డీటీఓ అధికారులు, వాణిజ్య పన్నుల శాఖ, ఏపీఎస్ పీడీసీఎల్ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.