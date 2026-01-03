తెలంగాణ భవన్ వద్ద భారీగా పోలీసుల బందోబస్తు

హైదరాబాద్: తెలంగాణ భవన్వద్ద నిరసన వ్యక్తం చేసేందుకు కాంగ్రెస్ శ్రేణులు సిద్ధమైన తరుణంలో భారీగా పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు కి బిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నష్టం కలిగించిందని నిరసనకు సిద్ధమైంది కాంగ్రెస్. మరోవైపు తెలంగాణ భవన్ లో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కీలక సమావేశం జరుగనుంది.
బిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల సమావేశం ఒకవైపు ఉండగా మరోవైపు కాంగ్రెస్ శ్రేణులు నిరసనకు దిగుతుండడంతో టెన్షన్ వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. కాంగ్రెస్ శ్రేణులు నిరసన వ్యక్తం చేయనున్న నేపథ్యంలో తెలంగాణ భవన వద్ద బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు పోలీసులు.
కేటీఆర్, హరీష్ రావు ఆధ్వర్యంలో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు సమావేశం కానున్నారు. ఇప్పటికే అసెంబ్లీ సమావేశాలను బహిష్కరించిన బీఆర్ఎస్ .. నేటి సభకు హాజరు కావొద్దని నిర్ణయించారు. సభలో తమకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వటం లేదని బీఆర్ఎస్ ఆరోపిస్తున్నారు. తెలంగాణ భవన్ లో కృష్ణా నదీ జలాలు, పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుపై పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ పై సమాలోచన చేయనున్నారు.