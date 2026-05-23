తెలంగాణ పాలిసెట్‌ ఫలితాలు విడుదల

May 23 2026 11:59 AM | Updated on May 23 2026 12:09 PM

Telangana POLYCET 2026 results released

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణలో లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఎదురుచూసిన పాలిసెట్‌-2026 ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్యాశాఖ కమిషనర్‌ శనివారం అధికారికంగా ఫలితాలను ప్రకటించారు. ఫలితాలను అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంచినట్లు.. హాల్‌టికెట్‌ నంబర్‌ నమోదు చేసి విద్యార్థులు తమ ర్యాంక్‌కార్డులను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. 

ఈ ఏడాది మే 13న నిర్వహించిన తెలంగాణ పాలీసెట్‌ పరీక్ష ప్రశాంతంగా జరిగిన విషయం తెలిసిందే. పదో తరగతి అనంతరం ఇంజినీరింగ్‌, నాన్‌-ఇంజినీరింగ్‌ డిప్లొమా కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్ష రాశారు. ఈ నెల 27 నుంచి కౌన్సెలింగ్‌ ప్రక్రియ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని సాంకేతిక విద్యాశాఖ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 

సర్టిఫికేట్‌ వెరిఫికేషన్‌, వెబ్‌ఆప్షన్లు, సీట్ల కేటాయింపు తదితర ప్రక్రియలను దశలవారీగా నిర్వహించనున్నారు. జూన్‌ మొదటి వారంలో సీట్ల కేటాయింపు పూర్తి చేసేలా అధికారులు ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈసారి కూడా ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్‌ కళాశాలల్లో సీట్ల కోసం గట్టి పోటీ ఉండే అవకాశముందని విద్యా నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా కంప్యూటర్‌, ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌, ఎలక్ట్రానిక్స్‌, సివిల్‌ వంటి కోర్సులకు డిమాండ్‌ ఎక్కువగా ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.

హైదరాబాద్ లో ఆకట్టుకుంటున్న హనుమాన్ విగ్రహం (ఫొటోలు)
బికినీ ట్రీట్‌లో నిజమెంత?.. ట్రెండింగ్‌లో రుక్మిణి వసంత్‌ (ఫొటోలు)
స్టైలిష్‌ అవతార్‌లో సీఎం విజయ్‌.. ఉప్పొంగిన అభిమానం (చిత్రాలు)
కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌ : నీలిరంగు గౌనులో దేవకన్యలా ఐశ్వర్యా రాయ్‌ (ఫొటోలు)
ఎస్ఆర్‌హెచ్ వ‌ర్సెస్ ఆర్సీబీ.. చిందేసిన ఉప్ప‌ల్‌ (ఫొటోలు)

సోనాలి సింగ్ పై కేసు నమోదు చేసిన విష్ణుప్రియ..
మా భూములు లాక్కోవడానికి మీరెవరు? ఇస్తామన్న ప్లాట్లు ఎక్కడ?
బాబుకు షాక్ ఇచ్చిన కాపులు.. చైతన్య యాత్రకు సిద్ధం
వైఎస్ రాజారెడ్డి వర్ధంతి
విజయనగరంలో స్పా సెంటర్ల ముసుగులో వ్యభిచారం
